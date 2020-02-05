卓榮泰：中國不應以意識形態 將台灣置於危險

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨主席卓榮泰今天說，台灣被排除在WHO體系之外，必造成全球防疫的缺口。中國政府不應以一己的意識形態，將全球及台灣2300萬人民的生命及健康置於危險之中。

民進黨中常會今天邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉專案報告「新型冠狀病毒疫情預測與因應之道」；媒體也要先量過體溫，確定沒有發燒，才能入場採訪。

卓榮泰表示，他在何美鄉報告中聽到兩句非常重要的話，「台灣醫療資源一定夠，戴口罩不如勤洗手」。

他說，武漢肺炎疫情目前已升級為國際衛生緊急事件，受到波及國家無不人心惶惶。台灣有國際肯定的醫療及公衛體系，加上過去有SARS防疫的經驗，相信在行政院及相關部會全面投入防疫工作的努力下，只要全國上下同心，一定戰勝這樣的病毒。但未來一段時間，還是會有相當大變數，政府及國人同胞一定要提高警覺，政府要做有效管控。

卓榮泰提及，防疫視同作戰，需要中央與地方政府通力合作。此次武漢台商能順利回台並且能夠妥善安置跟檢測，都需要中央跟地方政府的合作。

他說，防疫最辛苦就是第一線醫護人員，大家也看到衛生福利部長陳時中疲累神情、沙啞聲音以及令人動容的投入精神，對陳時中不僅不捨也表示尊敬。他也相信有更多在防疫中心以及在第一線醫療人員都是同樣付出，他要表示最大感謝。

卓榮泰表示，防疫需要配合中央政府的指揮及政策，才能發揮最大效果。除了防疫，口罩問題，也看到行政單位從禁止出口、提高產能以及國軍協助等等，已盡量做到最大努力。

卓榮泰也呼籲國人，一，心理上一定要降低焦慮，才不會讓事情更不可收拾，更無法滿足所有國人需求；二，使用上，一定要把口罩放到最需要的地方、人、時間上，所以要讓第一線的醫療人員優先，戴口罩不如勤洗手這種觀念，也要加強宣導出去。

卓榮泰說，三，在販售流程上，他相信實名制與限量的採購是緊急應變措施，將來隨著疫情變化、產能增加等等，希望行政部門能多多考量各方意見，隨時檢討，讓流程能夠更讓大家得到安全上、心理上的滿足；四，公權力，若有不法、偽造、假造，甚至囤積，公權力這時一定要發揮最大能量，讓人民能相信政府，達到政府與人民同心一意防疫功能。

卓榮泰最後呼籲，防疫無國界，不分藍綠，也無關統獨，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）體系之外，必造成全球防疫缺口。中國政府不應以一己的意識形態，將全球及台灣2300萬人民的生命及健康置於危險之中。

他說，要特別感謝美國、歐盟、日本、加拿大及友邦國家在各種會議上的仗義執言，不僅是為了台灣發聲，也是為了世界的安全與健康發聲，也再一次要求讓台灣加入WHO等國際組織，是不變的努力，「我們希望我們是國際社會的一分子，我們要盡到國際的義務。」（編輯：黃國倫）1090205