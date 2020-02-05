義議員致函籲WHO讓台灣成觀察員 外交部感謝

（中央社記者顧荃台北5日電）外交部今天說，義大利國會議員聯名致函WHO，要求應給予台灣觀察員身分，不應摒除於防疫體系之外，且指出因WHO將台灣視為中國一部分的錯誤資訊，導致台義航班停飛；對此外交部表示感謝。

武漢肺炎疫情蔓延，世衛組織二度召開緊急委員會議，卻將台灣專家排除在外；在疫情報告中並將台灣寫成「台北」，列為中國的一省。

外交部晚間發布新聞稿表示，義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）領銜10位友台資深參議員，於3日聯名致函世界衛生組織 （WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），就台灣被無理排除於WHO全球防疫網之外，及WHO將台灣視為中國疫區等不合理情形，表達嚴重關切。

聯名函指出，義大利近期停飛台義直航班機，是根據WHO將台灣視為中國一部分的錯誤資訊，使台灣一併被評為高風險疫情傳染區。事實上台灣疫情目前已受控制，確診病例約為亞洲鄰國及歐美病例的一半，且台灣有獨立的司法管轄及公衛體系，不同於中國。但由於中國長期向其他國家及國際組織施壓，台灣被排除於國際社會及全球公衛的防疫大門外，令人無法接受。

聯名函另表示，將台灣排除於WHO外為空前絕後，違反WHO憲章所言「健康為普世價值，不應政治、種族、宗教、經濟等有所不同」，因為病毒與疾病亦不會分辨國境領土、政府政治光譜。

外交部說，義大利10位資深參議員共同呼籲譚德塞及WHO給予台灣觀察員身分，並提供台灣必要的公衛訊息與協助，如同WHO的任何成員國或觀察員一樣，有權知道如何共同防範疫情。

外交部表示，誠摯感謝馬蘭及義大利議員挺身而出，並嚴正要求WHO更正對台灣的錯誤分類。外交部也對馬蘭等議員長期推動深化台義關係，積極爭取台義儘速復航的努力表示肯定。（編輯：黃國倫）1090205