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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

武漢包機回台又2人不適送醫 陳時中：檢驗為陰性

最新更新：2020/02/06 14:04
滯留中國武漢的台商首批包機返台，5日又有2人出現呼吸道症狀送醫，衛福部長陳時中6日表示，經檢驗這2人為陰性。圖為首批包機3日抵桃園國際機場情形。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日
滯留中國武漢的台商首批包機返台，5日又有2人出現呼吸道症狀送醫，衛福部長陳時中6日表示，經檢驗這2人為陰性。圖為首批包機3日抵桃園國際機場情形。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者顧荃台北6日電）3日返台的武漢台商團，昨天又有2人出現呼吸道症狀送醫，衛福部長陳時中今天表示，經檢驗這2人為陰性。目前武漢包機返台的台商，仍是1人確診。

武漢台商3日包機返台，247人中有3人出現症狀當晚送醫；集中隔離檢疫的244人中，昨天又有2人出現呼吸道症狀送醫檢驗。

防疫資訊

陳時中今天上午出席行政院院會後記者會時表示，包機回台當晚有3人送醫檢驗，其中1位發燒，確定是武漢肺炎陽性，另2人則是陰性；昨天又送2位去醫院，這2位也是陰性。

陳時中說，這團首波返台的台商中，總共有6人送醫，除了上述5人，有1人是感冒肚子痛去醫院做檢查。

有媒體詢問，對岸是否刻意隱瞞，蓄意將確診病人送上包機回台灣。陳時中回應，是不是有刻意隱瞞，他不做惡意解讀，「但（對岸）基本醫療水平值得商榷，這是可以想像的到」。（編輯：林孟汝）1090206

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