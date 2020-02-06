口罩購買實名制 陳時中：每週滾動檢討

（中央社記者顧荃台北6日電）因應武漢肺炎疫情，購買口罩實名制今天上路，每人7天內限買2片。衛生福利部長陳時中今天表示，將根據人民需要進行滾動式檢討，每週檢討看是否需求有所變化。

陳時中上午在行政院會中表示，今天首日配發160萬片口罩到健保特約藥局供民眾購買；目前有4800多家藥局販售口罩，藥局要下午賣或晚上賣都可以，但希望盡量分散販售時間，因為網路系統壓力很大。

陳時中表示，目前每天口罩產量是320萬片，經濟部原先根據線上所有機器預估，產量可以達到每天約400萬片，但是因為過去產量每日僅130萬到180萬片，很多機器原本是封存狀態，開封運作後有發現一些問題，現正進行維修以增加產能，國軍也有幫忙，產量會慢慢增加。

由於全球口罩需求上升，外界擔憂製造口罩的原料可能會短缺，對此陳時中表示，目前口罩原料還夠，且台灣可以自行生產一部分，還沒有短缺情況。經濟部已經在採購機器跟原物料，希望可達到每天產量1000萬片的目標，「但真的有相當困難」。

陳時中表示，在口罩產能變化中，將會根據人民需要進行滾動式檢討，每週檢討看是否需要有所變化。將蒐集相關資料來檢視第一波實名制整體的分配是否均勻、公平，如何處理較需要口罩的民眾，以及考慮量能等。

行政院長蘇貞昌上午在行政院會中聽取衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」報告後表示，為了讓防疫資源能夠發揮最大效用，並顧及公平性，讓有需要的人都能購買到口罩，今天起採取實名制、分流方式販售，請相關機關落實執行，並隨時滾動檢討。

蘇貞昌也指示經濟部務必盤點清楚口罩在每一階段可以供應的數量，加強國內生產能量；請衛福部、教育部等有關部會，在發放口罩給地方政府與教育場所相關物資時，必須明訂使用準則或指導原則，確保防疫資源在正確時機被使用，不會被不當使用或挪做他用，造成資源浪費。（編輯：蘇志宗）1090206