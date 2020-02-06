加拿大對台灣大選反應冷淡 前駐台代表感到失望

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）加拿大前駐台代表司徒凡今天公開批評加拿大政府，對台灣不久前舉行總統大選捍衛民主的表現，反應冷淡，和其他國家相比，講求「政治正確」，過度謹慎，令人失望。

司徒凡（Hugh Stephens）目前是加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）資深研究員，他曾於1995年至1998年擔任加拿大駐台代表。

他在渥太華公民報（Ottawa Citizen）撰文指出，儘管中國持續以武力威脅且試圖透過操縱社群媒體來破壞台灣選舉，所幸選舉和平、尊重且未發生任何事件；蔡英文總統則以歷來最高817萬票及57%得票率贏得連任。

司徒凡表示，蔡總統的勝選可能得歸功於中國；當中國國家主席習近平在2019年「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出「一國兩制」作為解決兩岸僵局方案後，「一國兩制」方案的輪子開始脫落。逾百萬香港人民上街反對北京干預「一國兩制」架構及隨後香港警察暴力鎮壓，等於是送給蔡總統及民進黨的禮物，選民視蔡總統為支持台灣維持自主的最佳選擇。

司徒凡指出，蔡總統在勝選感言中提及台灣絕不可能接受「一國兩制」，但台灣仍致力維護和平穩定的兩岸關係。包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充及澳洲外交暨貿易部等均發表聲明，祝賀蔡總統連任及台灣人民順利舉行選舉。

反觀加拿大，司徒凡說，僅透過駐台非官方貿易辦事處在臉書發表聲明，稱「加拿大祝賀台灣人民最近的選舉」，如此而已，既未提及何人勝選，也未提及蔡總統，也不提這場選舉進行的方式，聲明全文也無人署名。

司徒凡認為，聲明雖提到強化台加民間及經貿投資關係，但就賀函而言，過於平淡，與其他國家相較，明顯過分謹慎，雖符合「政治正確」，但坦白說，很令人失望。

司徒凡強調，加拿大與幾乎所有其他國家都堅持「一中」政策，承認北京為中國唯一政府，但加拿大僅表示「注意到」（took note）北京對台灣的主張，既不接受也不挑戰北京的立場，這種作法其實讓加拿大與台灣交往時，有很大的迴旋餘地。

司徒凡批評道，加拿大一向謹慎，避免處於與台灣發展關係的最前端，而讓美國來扮演這種角色。但這份賀函的內容透露的訊息顯示，與其他國家賀函相比，加拿大的反應甚至不在中間，而是落後，也已被外界注意到了。

司徒凡表示，加拿大無需無端冒犯中國，加中之間已有夠多問題了，但加國基於捍衛自身價值，也沒有必要在向台灣人民更明確表達道德支持時，自我限制。此外，從加拿大在亞太地區更大經濟及安全利益角度出發，與台灣更積極接觸，將有助於擴大雙邊貿易投資。從安全角度而言，維持台海現狀也是加拿大的重要目標；加拿大正研議鼓勵台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），此舉與加拿大的「一中」承諾完全一致。

司徒凡強調，賀函可以是制式的，但措詞卻很重要，尤其是當台灣人民捍衛自身權利、反擊恐嚇及選舉干預的情況下，加拿大在傳遞訊息時，應該表現得更好，更何況，加國也希望當地人民更認真看待加拿大。

司徒凡最後指出，值得慶幸的是，儘管中國反對，最近加拿大挺身支持台灣參與世界衛生組織（WHO）討論全球控制2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，在流行病之類的全球議題方面務實合作，的確是應該優於有關名稱及管轄權主張的政治考量。（編輯：陳永昌）1090206