朱立倫下鄉累積社會力 藍黨魁之爭未表態挺誰

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席補選將由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人對決。未參選的前新北市長朱立倫接下來將啟動下鄉之旅，拜訪百工百業，累積社會力，至於黨主席補選是否傾向挺青壯派，朱立倫僅說，兩人都各有優勢。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人對決。

原本呼聲很高的朱立倫日前在臉書宣布不參選，朱立倫昨天先到新竹峨眉采桶柑，今天則出席鍶科技新媒體網站上線典禮。

被媒體問及接下來是否將啟動下鄉之旅，朱立倫說，盼利用人生這段時間好好學習，跟基層在一起，國民黨應該多向社會學習，把社會力引進國民黨。

至於黨主席補選是否傾向挺青壯派，朱立倫說，郝龍斌和江啟臣兩人各有優勢，這是黨內選舉，希望兩人都能為黨爭氣，而不是鬥爭，不只爭取黨員支持，也要獲得更多社會力量支持。

朱立倫說，他跟郝龍斌和江啟臣的淵源都很深，這段期間也都有與兩人聯繫，希望讓國民黨更好。

至於誰的青年論述較好，朱立倫說，差不多，都是希望國民黨能獲得更多青年支持，不過，他認為，不要只想要獲得年輕人支持，而是要完全等於年輕人，跟年輕人站在一起；國民黨本就有很多熱血青年組成，隨著年紀增長，也要接受新的觀念和知識。

他也認為，郝龍斌和江啟臣走的路線都是改革的路線，這就是他所支持的改革、改造比改選重要。

至於近日國民黨中央委員徐正文居中協調武漢台商包機返台一事，引發許多爭議，朱立倫說，希望這件事不要牽涉個人和政治考量，包機應以政府或政府代表為窗口，國民黨則願意協助，最重要的就是把同胞盡快接回台灣。

朱立倫說，防疫工作朝野應同心協力，並支持政府的防疫措施，任何口水、指責，只會造成內耗，台灣到目前為止，相較其他國家，防疫工作做的好很多，應給第一線人員多些加油，大家一起努力把疫情降至最低。

媒體詢問，是否會認為國民黨在武漢包機返台一事受徐正文拖累，朱立倫說，他不談個人。

政府今天開始實施口罩實名制，朱立倫說，支持政府的防疫決策，相信會越做越好，也希望大家響應「我ok你先領」，讓真正需要的人先領，很快就可以達到供需平衡。（編輯：林興盟）1090206