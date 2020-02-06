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首頁 / 政治

傅崐萁恢復黨籍案惹議 朱立倫：朋友越多越好

最新更新：2020/02/06 16:10

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨中常會昨天通過立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序仍待完備。前新北市長朱立倫今天說，國民黨本是朋友越多越好，敵人越少越好，既然中常會通過了，歡迎傅崐萁成為國民黨大家庭的一份子。

國民黨中常會通過傅崐萁恢復黨籍案，國民黨立委多數表達支持，認為此舉能讓國民黨團更具備戰力；立法院黨團總召林為洲也說，傅崐萁目前還有程序要辦、無法馬上加入黨團，等相關手續辦完「我們歡迎」。

不過，台北市議員徐巧芯今天與朱立倫一起參加鍶科技新媒體網站上線典禮，她質疑，傅崐萁恢復黨籍案不符合程序正義，目前的代理主席和中常委僅是「看守」性質，唯一且最重要的工作就是把3月7日黨主席補選順利完成，傅崐萁黨籍恢復與否，應在新主席任內、由新的中常會討論。

徐巧芯說，恢復黨籍按規定需由地方黨部向上呈報，但這次花蓮縣黨部的職權直接被架空，昨天國民黨花蓮縣黨部主委張峻表示，中央未尊重地方，罔顧民意且不符合行政程序，感到相當無奈。

徐巧芯說，此案若真要討論，本應從地方考紀會開始，再經縣黨部決議後，送黨中央核備，非中常委自行開會決定。中常會應該尊重地方黨部的職權，既然地方沒有送上此案，就不應成為討論議題。

徐巧芯說，2020大選才剛選完，國民黨在花蓮縣立委明明提了黃啟嘉，但整場選舉中黃的處境卻很艱難，花蓮形同分裂。如今才選完不到一個月就要恢復競爭對手的黨籍，對黨籍參選人情何以堪，是不是以後大家都可以脫黨參選，選完再恢復黨籍就好，此舉完全是對於未來的不良示範。

徐巧芯說，傅崐萁當年就是違紀參選被國民黨開除，多次想恢復黨籍都被擋下了，2018年因炒股案定讞入獄服刑，2019年才剛出獄，2020年參選立委與國民黨競爭，選上以後馬上跑回國民黨，黨難道都不覺得問題很大，改革不該越改越倒退。（編輯：紀淑芳）1090206

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