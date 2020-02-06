罷韓遊行布條變身環保袋 尹立：遮羞布來了

Wecare高雄發起人尹立6日展示由罷韓遊行「光復高雄」布條所製作的環保袋，並表示光復高雄總部、網路平台會啟動銷售。（Wecare高雄提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）「Wecare高雄」將罷韓遊行「光復高雄」布條製作成環保袋，由於布條曾被形容「台灣民主史上最大遮羞布」，「Wecare高雄」發起人尹立今天也展示布包說，藏48萬人的遮羞布來了。

公民團體去年底舉辦「1221Wecare台灣大遊行」，遊行隊伍綿延數公里，當時主辦單位宣稱，有50萬人參加罷韓遊行，但遭高雄市長韓國瑜質疑，50萬人中是不是有48萬人躲在「光復高雄」布條下面，形容布條是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

對此，「Wecare高雄」回收當天遊行的4大條「光復高雄，保衛台灣」等訴求布條，並製作成環保袋。

尹立今天也在臉書展示「遮羞布」製成的布包，他指出，藏48萬人的遮羞布來了，有綠色款、綠白款，是「見證台灣民主遊行歷史的布包」，預計2月28日開始寄出。

尹立進一步表示，這款布包是由高雄、花蓮、宜蘭、台北、台中的弱勢團體與婦女團體製作，並由光復高雄總部、網路平台會啟動銷售。每個布包售價新台幣500元。（編輯：洪學廣）1090206