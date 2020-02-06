立法院開議日期 柯建銘：14日協商 最快21日

（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，立法院長游錫堃擬於2月14日召集朝野協商決定開議日期，最快21日或25日開議；新會期將處理2大預算、3項人事同意權案包括監察院、考試院與NCC人事同意權案。

柯建銘晚間表示，明天上午將陪同游錫堃至中國國民黨立法院黨團拜會，已與國民黨團總召林為洲通過電話連絡拜訪事宜，因這次新科立委比例高，立法院2月13日、14日召開立法委員助理研習營，協助新科立委與助理們了解立法院議事運作等相關規定。

柯建銘說，2月14日將由游錫堃召集朝野協商決定開議日期，目前規劃開議日期最快21日或25日開議。

柯建銘說，新會期開議後，要處理「2大預算、3項人事同意權案」分別是109年國營事業預算、前瞻二期預算；3項人事同意權包括NCC（國家通訊傳播委員會）、監察委員、考試委員，NCC委員跟監委必須在8月1日前完成人事同意權行使、考試委員須在9月1日前完成，這些都是520之後總統要送進立法院處理的重要議案。

他進一步說，新會期的法定開會日期只到5月底，若要處理這些重要議案，勢必要延會或召開臨時會處理，若要延會，需要朝野協商同意，若朝野協商有疑義，延會恐怕會有變數，因此，勢必要召開臨時會處理，才可能完成5大重要議案。

至於新會期的重要優先法案，柯建銘說，目前彙整中的重要議案包括司法院的國民參審制、刑事訴訟法等相關法案；立法院的國會改革相關法案；行政院部分，行政部門所提的重要優先法案更多了，目前都在盤點中。

至於時代力量日前提出國會調查權、民眾黨提出18歲公民權的議題，柯建銘說，這兩個議題都牽涉到修憲，修憲要有社會共識，府、院、黨跟黨團也都要加入，且要有憲改小組、立法院要組成修憲委員會，時程如何安排再討論。（編輯：林興盟）1090206