談武漢肺炎 謝長廷：台灣沒加入WHO不合理

駐日代表謝長廷6日表示，2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，此事凸顯沒讓台灣加入世界衛生組織（WHO）是不合理的、很荒唐的。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月6日

（中央社記者楊明珠東京6日專電）駐日代表謝長廷今天表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，此事凸顯沒讓台灣加入世界衛生組織（WHO）不合理。他說，若WHO要派人到台灣考察是要向台灣或中國拿簽證？

謝長廷今天下午與台灣駐日記者茶敘時表示，2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，很多人認為更凸顯台灣沒有加入WHO是不合理的。平常沒傳染病，大家比較不注意這個問題，但現在討論這個問題是很合理的。

台灣目前有16個確診病例，謝長廷表示，WHO若要到台灣考察，簽證是要向中國還是向台灣拿（申請）？

謝長廷表示，除了簽證向誰拿的問題，台灣確診病例的資料也如此，所以說，台灣不能參加WHO是很荒唐的。中國沒辦法替代台灣，病人治療的情形，若WHO人員要到台灣了解，也得拿台灣的簽證。

武漢肺炎疫情擴大，日本首相安倍晉三日前在國會答詢時強調台灣有必要加入WHO，不能因為政治立場不同使得防疫有漏洞。昨天日本逾280名國會議員組成的跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）向日本政府提出要求函，呼籲政府支持台灣以觀察員身分參加WHO。

日華懇在要求函寫道：「與政治上受阻絕的國家或地區充分共享資訊與對策是WHO應有的做法，WHO目前針對台灣的因應之道是違反WHO憲章、可恥的。」

鑽石公主號這兩天共有20個武漢肺炎確診病例，今天上午10個確診者當中有一人是60多歲的台灣女性，被送至橫濱的醫療院所隔離治療。

謝長廷表示，目前鑽石公主號上有22名台灣旅客與2名台籍工作人員，這些人是否列在273人檢體名單內，目前並不清楚。有關今天上午確診的台灣女性狀況，駐日代表處已指派橫濱辦事處就近與日方聯繫，雙方也設立對口聯絡人，保持聯絡並交換資訊。

鑽石公主號上約有3700名乘客和船務員，日本政府針對有發燒、咳嗽等症狀或曾與香港確診的80多歲男性有近距離接觸的273名旅客、船務員進行檢體採樣，兩天來公布102人檢測結果，累計有20人確診。

謝長廷表示，有船上乘客的家屬反映，被隔離的家人有人年紀大，需服用慢性病藥物，擔心藥物不夠，日本有發問卷給船上的旅客調查這些人的需求，若是一般慢性病藥品、高血壓或血糖控制類藥物，日方會協助供應。

有關武漢肺炎是否影響今年夏天東京奧運舉辦，謝長廷表示，台灣奧運訪問團預定4月初訪日，變數在於屆時武漢肺炎疫情是否已解決，但有專家推算4月才是疫情高峰期，所以目前大家不敢說是否延期。

他認為，若到3月初武漢肺炎疫情還沒有平息，這個問題就得討論。不過，台灣參加的訓練都照常。要當台灣隊接待城的有25個日本城市積極籌備中，駐日台灣文化中心與台灣觀光協會計劃進行的交流作業照常運作。（編輯：林憬屏）1090206