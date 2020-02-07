武漢包機名單爭議 蔡總統：弱勢檢疫優先

總統蔡英文（中）7日上午在行政院副院長陳其邁（左）陪同下，到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）及全體防疫同仁；致詞時感謝友邦支持全球防疫應納入台灣。中央社記者郭日曉攝 109年2月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）針對中國方面指稱台灣阻礙台人返鄉，總統蔡英文今天表示，防疫期間，疫病處理跟人民生命，是最優先考量，沒有政治考量。希望在處理下一次包機的時候，要再確認一次，弱勢優先、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實。

總統蔡英文今天前往中央流行疫情指揮中心，慰勉武漢肺炎疫情的防疫人員，針對近日兩岸間包機爭議，以及第二架包機協商進度，蔡總統強調，在武漢的鄉親都是我們的同胞，希望對他們提供最好的照顧。

蔡總統說，整個事情發展過程中，台灣方面透過多元管道，跟對方溝通，講清楚處理的原則，還有優先順序，對方也同意配合原則進行。但事後發現，由中國主導的名單，並沒有符合雙方說好的優先順序。針對弱勢特別需要立即處理的人，沒有讓他們搭上第一批回台班機，另一方面對檢疫也造成一定困擾。

總統表示，希望下一次包機，要再次確認弱勢優先、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實。另外，她特別強調，現在是防疫期間，疫病處理跟人民生命，是最優先考量，沒有政治考量，只要雙方善意溝通，一定能把人員照顧好。（編輯：蘇志宗）1090207