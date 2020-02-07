立院開議日期 游錫堃：初步決定14日朝野協商

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院長游錫堃等人今天拜會國民黨立法院黨團幹部，了解有無任何需求，也希望大家共同來建構多元理性的新國會；對於何時召集朝野協商決定開議日期，游錫堃受訪表示，初步決定是14日。

游錫堃今天在民進黨立法院黨團總召柯建銘、立法院秘書長林志嘉的陪同下，拜訪國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華。

林為洲會前表示，歡迎游錫堃等人到訪，也說希望開啟朝野合作的契機，將來在立法院內，還有很多事物要合作努力，希望游錫堃也多考慮一下在野、小黨的立場。

游錫堃與林為洲等人會談約15分鐘左右結束，游錫堃離開黨團會議室前接受媒體聯訪指出，今天是來徵詢國民黨團對於新任立委還有什麼需求，希望大家盡量反映，會想辦法讓新任立委與助理更容易上手，至於何時政黨協商決定開議日期，目前初步的決定是14日。

記者追問游錫堃開議日期有無可能在21日或25日；他說，依照憲法規定，行政院長要在2月底前到立法院做施政報告，而28日、29日是假日，因此依據憲法規定，在27日之前一定要開議。

游錫堃被問到防疫相關議題；他指出，國民黨團三長關心防疫條例部分，這由柯建銘跟他們溝通，因為關於政策或法案是由黨團協商，他不適合表達意見，但自己對於整個國家，甚至國際上的防疫都有保持高度關心，他也對行政院長蘇貞昌有信心，相信其有通盤規劃與考量。

記者也問到，立法院很多人，之後開議是否會擔心群聚感染部分；游錫堃說，尊重政黨協商的決定。

蔣萬安受訪指出，他在會中有提出朝野應共同支持訂定武漢肺炎的「紓困條例」，他跟柯建銘說，如果民進黨團能提出版本也很好，不一定要按照國民黨團的版本，而柯建銘基本上應該是持開放的態度，他也跟院長說，希望能夠盡快開議並召集協商，處理一些比較迫切需要通過的議案。

蔣萬安也提到，當年針對SARS制定的紓困暫行條例，是因為時間具有急迫性，所以各黨團協商達成共識後，直接逕付二讀、三讀通過，有此前例可循，他認為這次也應該要趕快提出紓困條例，國民黨的版本大致擬好了，預計下週對外公布，也希望行政院可以提出版本，大家盡快討論。（編輯：蘇志宗）1090207