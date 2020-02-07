游錫堃請益 王金平：彈性運用議事規則

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院長游錫堃今天拜會前立法院長王金平，游錫堃表示，王金平經驗最豐富，人稱公道伯，是他學習的榜樣。王金平則建議游錫堃，不要抱著議事規則，要彈性運用，「很快你就會進入狀況」。

游錫堃今天在民進黨立法院黨團總召柯建銘、立法院秘書長林志嘉的陪同下，先前往國民黨立法院黨團拜會，緊接著拜訪前立法院長王金平，向其學習請益。

王金平表示，游錫堃是中華民國史上第2個做過行政院長、立法院長的人，有相當的歷練，而新國會一定很順利，但立委還沒有很熟、了解，一開始難免會比較刺激一點。游錫堃回說，這需要磨合，他盡量議事中立，讓各政黨受到平等對待，讓各黨團協商。

游錫堃與王金平話家常時，提到過去他擔任行政院長，當時的立法院長王金平幫了很多忙，例如基隆河整治條例等，也說這個案當時是在會期結束前一週才送案，最後在加開臨時會下特別預算通過，讓疏濬計畫盡快完成。

王金平特別提到立法院的三個單位，供游錫堃參考，包括議事處、預算中心及法制局。

王金平說，預算中心有做政策上的建議與評估，這幫助國家很大，法制局也有對政策進行評估；他也提醒游錫堃，不要抱著議事規則，要彈性運用，這是經驗，「很快你就會進入狀況」。

另外，游錫堃下午也將拜訪台灣民眾黨立法院黨團及時代力量立法院黨團，謝票致意。（編輯：蘇志宗）1090207