美專家肯定台灣防疫 陳副總統盼民眾要有信心

（中央社台北7日電）副總統陳建仁表示，美國疾病管制署前東南亞地區辦公室主任馬理森肯定台灣武漢肺炎的防疫工作做得很完善，因此希望國人要對台灣的防疫有信心，只要大家都跟著政府的防疫健康指引走，相信一定可以克服武漢肺炎疫情帶來的挑戰。

陳副總統昨天在總統府接見應邀在陽明大學演講「2019新型冠狀病毒流行爆發的省思」的美國疾病管制署（CDC）前東南亞地區辦公室主任馬理森（Dr. Michael D. Malison）。

陳副總統在臉書發文表示，馬理森提到台灣武漢肺炎的防疫工作做得很完善，包括阻絕病毒於境外、疫區返台及密切接觸者14天居家隔離、一般民眾與醫護人員的宣導教育及風險溝通、強化實驗室與醫院的基礎設施、疫情透明與國際合作、防疫物資合理控管分配等，給予現在的防疫團隊很好的評價。

馬理森也建議台灣可以整合全國的研發單位，包括中央研究院、國家衛生研究院、生技中心、各研究大學與醫學中心、以及生醫產業，共同開發新型冠狀病毒的快篩工具、抗病毒藥物、單株抗體和疫苗。他認為和2003年SARS流行期間互相比較，台灣現在的防疫工作、醫藥照護和生醫產業，都有很長足的進步，也可以對全球公共衛生和人類健康有很大的貢獻。

陳副總統說，馬理森是台灣的長期好友，曾在1984至1988年，被美國CDC派來台灣協助衛生署防疫處成立「應用流行病學訓練班」，當時一起訓練了很多優秀的流行病學專家，從那時起，馬理森就經常應邀到台灣，針對多項防疫工作提供重要建議，曾獲頒衛生署的一等衛生獎章，以及總統府的紫色大綬景星勳章。

陳副總統說，很感謝美國CDC數十年來與台灣的合作無間，在SARS流行期間，曾經日以繼夜地併肩作戰，這深厚的友誼是建立在彼此信任、相互珍惜的堅實基礎上，真的是「患難見真情」的防疫好夥伴。（編輯：蘇志宗）1090207