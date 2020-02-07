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首頁 / 政治

藍黨魁常委選舉禁送口罩酒精 違者可開除黨籍

最新更新：2020/02/07 20:32

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨將在3月7日舉行黨主席與中常委選舉，國民黨今天表示，配合武漢肺炎防疫工作，嚴禁候選人及支持者以候選人名義致贈包括口罩、酒精等防疫物資，嚴重者將撤銷參選及當選資格，最重可予「開除黨籍」處分。

國民黨透過新聞稿表示，由於防疫用品不足，為確保防疫資源優先讓醫護單位使用，嚴禁候選人及支持者以候選人名義致贈防疫相關用品，包括口罩、酒精等防疫物資。

國民黨下午召開中央選舉監察委員會第一次會議，會中討論通過109年黨主席補選暨中常委選舉候選人資格審查，至於候選人年度募款責任額部分，授權中央委員會於2月10日下午5時前認定是否完成，若未完成責任額則取消參選資格。

中央選監委員會重申，黨主席補選暨中常委選舉，參選同志應遵守不賄選、不請客、不送禮等規範，並遵守政黨法等相關規定，不得有違法情事，如有違反規定，最重可予「開除黨籍」處分。

此外，今天也由黨主席參選人代表抽出黨主席補選參選人號次，1號為立委江啟臣、2號為前副主席郝龍斌，並通過派任各縣市選監小組召集人及委員共128位，同時審定通過中常委選舉選舉人名冊、各項選務工作執行中央選監委員派任作業及印製選票時程等選務工作。（編輯：郭萍英）1090207

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