台英國會小組致函譚德塞 支持台灣參與WHO

英國國會台英國會小組共同主席羅根勳爵（左）及榮譽會長史蒂爾勳爵（右）6日聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞，促請更正WHO疫情報告中對台灣的不當稱呼及儘速讓台灣參與WHO。（圖取自維基共享資源；作者Chris McAndrew，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）英國國會台英國會小組共同主席羅根勳爵及榮譽會長史蒂爾勳爵昨天聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，促請更正WHO疫情報告中對台灣的不當稱呼及儘速讓台灣參與WHO。

羅根勳爵（Lord Rogan）及史蒂爾勳爵（Lord Steel）6日聯名致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強調台灣不受中國管轄，且台灣與中國的衛生照護是由完全分開且獨立的主管機關管理。

信中表示，WHO將台灣視為中國的一部分，這是錯誤政策，以及在疫情報告中將台灣置於中國項下，不僅導致如義大利中止與台灣航線的錯誤決定，且使台灣經民主選舉產生的政府無法參與WHO，以及台灣衛生專家無法參與WHO技術性會議等，實違反WHO涵蓋全球民眾健康的宗旨，且使全球防疫無漏洞的目標毫無可能實現。

信中促請WHO儘速更正錯誤政策，並邀請台灣以觀察員身分參與今年第73屆世界衛生大會（WHA）及其他WHO的技術性會議、機制及活動。（編輯：郭中翰）1090207