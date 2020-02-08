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網傳每立委獲2000公務口罩 高虹安：錯誤指控

最新更新：2020/02/08 16:05

（中央社記者王揚宇台北8日電）網傳立法院第10屆立委1日報到當天，每個立委都拿到2000個公務口罩；台灣民眾黨立委高虹安求證行政院後，今天在臉書發文指出，這完全是錯誤指控，也說「社會缺的是口罩，不缺口造」。

某臉書粉絲專頁近日發表一篇文章，並在網路上流傳；內文提到，行政院統籌管理全國口罩以後，每一個立委報到的時候都拿到行政院撥給的2000個公務口罩，這有可能是行政院公務口罩不足以因應醫療需求的原因之一。

高虹安今天在臉書發文表示，看到此文她是「黑人問號」，因為辦公室並未收到2000個口罩， 所以她第一時間先求證行政院，行政院聯絡人回覆確定沒有發給每位立委2000個口罩。

高虹安接著指出，該文所說的1日報到當天，立法院確實在行政院協助下取得總共2000個口罩，因應當天超過1500人進出的公務活動，但絕對不像該文所指，「每個立委拿到2000個口罩」，等於超過20萬個口罩而造成口罩不足，一來一往相差100倍以上，完全是錯誤指控。

高虹安也強調，在全國上下一心防疫的此時，這樣的不實謠言試圖製造社會的對立與仇恨。善意提醒，主動捏造或散播不實謠言而造成社會大眾恐慌者，可能受拘留或罰鍰處罰，在網路上張貼、轉傳相關言論前，應謹慎查證，避免錯誤訊息藉由網路傳播，影響社會安寧。

此外，立法院秘書處日前也指出，有關網路謠傳立法院1日立委報到日發給每位立委2000個口罩並非事實，立法院當天準備口罩，僅提供進入議場委員及來賓未隨身攜帶口罩者索取使用，特別發表聲明以正視聽，強調防疫事關重大人人有責，呼籲各界勿散播不實謠言。（編輯：楊凱翔）1090208

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