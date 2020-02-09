國民黨立法院黨團10日辦研習營 老幹傳承新枝

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨立法院黨團10日將舉辦「議事運作研習營」，黨團總召林為洲今天說，將邀請歷屆黨團幹部，向新立委分享立法程序、媒體互動與議題設定、朝野攻防等經驗，幫助新立委了解狀況。

國民黨在這次新國會中，出現不少新面孔，甚至有近10人在過去不曾擔任過民意代表，因此為了幫助這些新科立委能加速了解立法院，國民黨團10日將召開議事運作研習營，邀請歷屆黨團幹部與新科立委分享經驗。

林為洲今天表示，他明天將負責主講有關立法程序的部分，並邀請立法院議事處人員，解說包括議事規則與程序等部分；由於立法程序很複雜也很重要，因此盼透過這次活動，幫助新科立委能夠多了解一些。

林為洲說，明天的活動也會討論媒體互動與議題設定，將邀請文傳會主委、曾擔任過黨團書記長的前立委王育敏主講，分享該如何設定議題召開記者會，以及與媒體互動、上政論節目等；至於朝野的攻防，會請黨團前總召、立委江啟臣負責說明，向新科立委分享朝野如何互動，碰到朝野攻防時，要用何種方式呈現在野黨的立場等。

林為洲說，最後將邀請資深立委林德福，分享擔任黨團幹部領導的心得，分享在擔任幹部時，如何維繫黨團和諧、團結戰力等經驗與心得。

林為洲表示，這次的活動，除了幫助新科立委加快了解立法院外，也希望透過此活動，讓彼此能夠更加認識與熟悉；他也說，這次新科的立委都很認真，尤其是過去沒擔任過民意代表的立委，都很積極，並主動與黨團聯繫，表達希望能夠帶著助理人員，一起參與10日的活動，因此，他判斷應該會有不少人參與。（編輯：林興盟）1090209