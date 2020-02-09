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藍主席補選 江啟臣欲打空戰透過網路搶支持

最新更新：2020/02/09 13:01

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席補選正在進行中，有別以往的參選人主打陸戰，做組織性的拜票，國民黨立委江啟臣打算以空戰為重心，透過網路爭取支持，也藉此呼應他所提出的國民黨現代化的政見。

國民黨主席補選將於3月7日舉辦，參選人前台北市長郝龍斌與江啟臣目前努力爭取黨員支持。但江啟臣打算將重心擺往網路上，主打空戰，他今天表示，由於這次的政見中，他提到溝通網路化，加上疫情短時間也還沒有平息，所以接下來的選戰會盡量以數位化、網路化的方式進行，也呼應他所提出國民黨現代化的政見。

江啟臣進一步指出，過去國民黨選黨主席，習慣性用大型的聚會來作為理念宣講的場合，但隨著溝通網路化、資訊透明化的發展，黨員的自主性越來越高，加上武漢肺炎疫情狀況仍未解除，因此，除了拜會或是既定行程懇託之外，會儘量透過網路平台、社群媒體、通訊軟體與黨員進行溝通、互動。

江啟臣透露，在臉書上除了將媒體專訪以直播方式轉播外，接下來也將安排一系列主題，與黨內同志一起直播，談談國民黨未來的改革方向，展現新的黨內選戰氛圍。

由於江啟臣日前透過臉書進行問卷調查，想要了解民意方向，並回應民意，據了解，江啟臣接下來預計請前立委蔣乃辛，以及現任國民黨立法院黨團書記長蔣萬安，透過直播的方式，一同回應網友所填寫的問卷。

此外，江啟臣日前透過臉書公布他的青年政見，主張成立「青年諮詢會」，邀請社會各個層面的青年朋友一起來改變國民黨。至於也是外界所關心的組織改造等相關議題，據了解，江啟臣將會在12日的政見發表會上，做清楚的說明。（編輯：林興盟）1090209

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