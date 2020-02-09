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藍主席12日政見會 郝訴求傳承江重申改革

最新更新：2020/02/09 16:07

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席補選的政見說明會將於12日舉行，參選的前副主席郝龍斌預計在會中著重論述傳承與整合，參選對手立委江啟臣，除重申5大改革訴求外，也將花心思準備媒體提問的部分。

國民黨主席補選訂於3月7日舉行，首場政見說明會將在2月12日舉辦，投入這次補選的郝龍斌與江啟臣，近日正在為政見說明會，做緊鑼密鼓的準備，盼能打動黨員，獲得支持。

正在幫忙郝龍斌角逐黨主席的前立委吳育昇今天在接受中央社訪問時，談到郝龍斌預計將在說明會上如何訴求，他表示，郝龍斌的參選主要將著重在全心全意、專任專職專心上，要成為一個24小時的黨主席；以及全力拔擢年輕世代。

吳育昇說，郝龍斌也要告訴大家，將是一個要承擔、改變、超越的黨主席，也希望能夠花心思在黨務改造，以及民生政策，他舉例，像是最近大家關心的防疫政策，郝龍斌就花了許多時間，談國民黨應該幫政府做什麼。

吳育昇指出，郝龍斌想要表達的概念，就是他將努力於世代傳承到整合，並不是用交替的概念，因為交替，就會把老的鬥倒，這樣是不對且不好的；他也強調，外界所關心的有關黨的兩岸政策，郝龍斌也不會迴避，會勇敢面對。

至於在江啟臣方面，據幕僚透露，江啟臣會在政見說明會上重申參選時所提出的5大改革訴求，包括組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際，同時也會就相關議題作出論述。

據了解，江啟臣在這次的政見說明會上，除了再次說明5大改革訴求外，並不會著墨於與郝龍斌之間唇槍舌戰，不會去主動攻擊對方，由於此次的說明會，將安排媒體提問，江啟臣會將心力放在回答媒體的問題上。（編輯：林興盟）1090209

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