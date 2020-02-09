共軍不顧武漢肺炎還遠海長訓 王定宇：無法同情

（中央社記者游凱翔台北9日電）共軍軍機今天遠海長航訓練，國防部空軍F-16戰機立即升空伴飛監控。民進黨立委王定宇批評，中共政權隱匿武漢肺炎疫情、封城封了大半江山，現在還騷擾鄰國，令人無法同情；立委趙天麟也指中共不可理喻，是「麻煩製造者」。

中共多架軍機上午繞台進行遠海長航訓練，共軍晚間證實此事，指是針對台海安全形勢和維護國家主權的必要行動，並強調，有決心和能力挫敗一切「台獨」分裂活動。

國防部下午發布新聞稿表示，共軍共殲11、空警500、轟6等型機，上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練；空軍F-16戰機則緊急升空伴飛監控。

國防部強調，共軍遠海長航舉動已衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享的和平福祉，而國軍面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

由於在中國武漢肺炎肆虐全球之際，共軍仍以遠海長訓方式騷擾台灣，王定宇在臉書上批評，中共政權隱匿疫情，害死自己一堆百姓，封城快封了大半江山，現在還來騷擾週邊鄰國，真的是讓人無法同情、難以理解的獨裁政府。

民進黨立委趙天麟也對中央社記者表示，中共因隱匿武漢肺炎疫情，導致中國及國際陷入疫情的危機，而中方本來應竭盡全力遏止疫情蔓延，未料一方面施壓世界衛生組織（WHO）阻止台灣參與，另一方面還進行「遠海長航」的軍事行動，企圖挑起周邊國家緊張情勢，不僅不可理喻，更十足是「麻煩製造者」。

趙天麟強調，中方罔顧疫情、窮兵黷武的惡行，呼籲中國政府放下所有文攻武嚇，與包括台灣在內的各國共同對抗武漢肺炎才是正道。（編輯：林孟汝）1090209