國民黨版紓困條例 檢疫隔離給公假防疫津貼

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立法院黨團今天提出「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案」，主張編列新台幣500億元特別預算支應紓困，並明訂民眾因防疫必須接受檢疫或隔離者，應給予公假及請領防疫津貼。

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華、立委陳玉珍共同召開記者會，公布黨團所提「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案」，呼籲不分朝野共同支持紓困條例立法，列為優先法案。

蔣萬安指出，為因應緊急需要，黨團撰擬的紓困補助暫行條例草案重點內容包括，編列500億元的特別預算，讓行政機關有具體法源，得以彈性調度運用，以支應紓困所需經費；其中70億元為自籌財源，其餘430億元得以舉借債務支應。

蔣萬安表示，黨團版本強調照顧及獎勵所有防疫人員，讓他們無後顧之憂。草案條文主張，防疫人員執行防疫工作，導致感染致死亡或身心障礙者，政府應準用災害防救法第47條予以給付或補償，並給予受撫養親屬生活津貼以及子女教育補助，讓身處極高感染風險的防疫人員無後顧之憂，得以全心投入防治疫情工作。

草案條文主張，因執行防疫工作，致身心障礙或死亡者，其子女教育費用及受撫養親屬的生活津貼，應由政府編列預算支應；前段教育費用補助年限，應以其年滿30歲以下並取得國內學士學位為止。

另外，受疫情影響致營運困難的產業，國民黨團所提草案主張課予政府主動提供紓困措施的義務。政府針對受疫情影響而發生營運困難產業、醫療（事）機構，應予以紓困、補貼稅費及展延貸款，並得對於該等產業員工提供必要的協助。

蔣萬安指出，草案也明訂防疫照顧假的要件及法律效果，使受疫情影響而有照顧小孩需求的公務員及勞工，均能安心請假；因請假而影響生計的勞工或衝擊營運的雇主，課予政府應給予適當扶助與補貼等義務。

草案條文主張，行政機關因應疫情影響，而依照災害防救法發布延遲開學或停課等決定時，公務員或勞工若有照顧12歲以下子女的需求，得申請防疫照顧假。

他指出，黨團版本草案內容主張，民眾因防疫必要須接受檢疫或隔離者，明訂應給予公假及請領防疫津貼等權利，以降低民眾隱埋病情的風險，有助於防治疫情。

此外，對於成功研發病毒疫苗並有效運用在台灣臨床的團隊，國民黨團所提草案主張，政府應核撥專案獎勵金至少1億元，表揚研發者維護國人生命的鉅大貢獻。

蔣萬安說，訂定紓困條例可以「專款專用人民監督」、「落實立法安心防疫」、「慎防蕭條提早因應」，希望朝野各黨團提版本，開議後處理，理性討論形成共識。

陳玉珍說，國民黨團現在提出紓困補助暫行條例草案，經濟衝擊還沒發生，這是「防範未然」。她提醒政府及早因應，不要等事情發生了才「亡羊補牢」。（編輯：蘇志宗）1090210