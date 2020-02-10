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藍委議事運作研習營 蔣萬安：凝聚向心力

最新更新：2020/02/10 15:16
國民黨立法院黨團10日舉辦議事運作研習營（圖），分享議事規則與議事攻防經驗。黨團書記長蔣萬安會後受訪表示，對於幫助新進立委能加速了解立法院，凝聚黨團向心力，發揮整體戰力有非常大幫助。（國民黨立法院黨團提供）中央社記者范正祥傳真　109年2月10日
國民黨立法院黨團10日舉辦議事運作研習營（圖），分享議事規則與議事攻防經驗。黨團書記長蔣萬安會後受訪表示，對於幫助新進立委能加速了解立法院，凝聚黨團向心力，發揮整體戰力有非常大幫助。（國民黨立法院黨團提供）中央社記者范正祥傳真　109年2月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）新國會新會期，國民黨立法院黨團今天舉辦議事運作研習營，黨團書記長蔣萬安表示，對於凝聚黨團向心力有非常大幫助。黨團成員團結對外，未來會讓外界看到在相關議題上有所堅持。

這場議事運作研習營在立法院舉行，被外界形容是「新生訓練營」，邀請歷屆黨團幹部與新進立委分享經驗，研習主題包括：媒體論述、立法程序、議事規則、議事攻防。另外，也邀請立委林德福分享擔任黨團幹部的心得。

蔣萬安會後接受中央社記者訪問時轉述，議事運作研習營很完整、集中、有系統的分享議事規則與議事攻防經驗，主要幫新進立委很快進入狀況，大家獲益很多。

他指出，議事運作研習營也分享了一些在上屆立法院各相關委員會或院會中的議事攻防例子，譬如一例一休、中選會人事案、日本核災食品、美豬、前瞻基礎建設計畫等，怎樣改進調整，提供經驗分享。

蔣萬安表示，黨團成員團結對外，未來會讓外界看到在相關議題上有所堅持。（編輯：紀淑芳）1090210

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