行政院：口罩日增產逾70萬片 擬優先提供三類人

行政院10日表示，目前口罩產能每天已超過400萬片，增加超過70萬片產能傾向優先提供給醫院、基層診所醫護人員、慢性病患者與照顧者等3類別。圖為民眾持健保卡購買口罩。中央社記者徐肇昌攝 109年2月6日

（中央社記者葉素萍、郭建伸台北10日電）行政院發言人Kolas今天表示，目前口罩產能每日增產超過70萬片，每天產能已超過400萬片，這些增加的產能傾向優先提供給三類別，包括醫院、基層診所醫護人員、慢性病患者與照顧者。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天受訪指出，行政院長蘇貞昌今天親自主持口罩產能與購買因應會議。

Kolas表示，經過經濟部的努力，這段時間口罩產能的確有提升，而且，每日增產超過70萬片以上，也就是，當時要實施實名制時每日是320萬片，目前每天產能已經超過400萬片，今天會中初步討論，增產的口罩傾向優先提供給幾個類別，一是醫院、二是基層的診所與基層的醫護人員、三是慢性病患者，尤其經常大量頻繁進出醫療院所的人與照顧者。

她說，目前初步規劃，增加的產能會優先分配給這幾個類型，至於詳細的數量，還要經過實名制第一輪7天民眾購買的狀況以及最後分配的結果，分析大數據，最後才能更精確進行第二輪分配政策的拍板；目前第一輪的口罩實名制已執行4天，接下來還有最後3天。

Kolas也提到，一般民眾維持7天兩片的政策未改變，增產的部分優先給醫療院所、醫護人員、患者使用；同時，行政院再次要求經濟部要陸續增加產能，而且持續每週滾動調整，她也強調，這項初步規劃還是要等蘇貞昌拍板才能定案。

至於增產的部分優先提供給三類人，最快是否在第二輪的實名制措施實施；她說今天是會中初步結論，如果蘇貞昌拍板，就會執行。

她說，慢性病患者刷健保卡，第一線藥局就可以看到對方是不是重大疾病或慢性病患者，技術上可行，至於照顧者的部分，還要再討論。

另外，口罩禁止出口的禁令即將到期，Kolas表示，今天會議沒有討論是否解禁。她也指出，口罩原料不織布沒有缺貨，現在對經濟部最大的挑戰是原料價格，因為世界各國都在爭取原料，蘇貞昌希望經濟部能做好成本控制。Kolas說，經濟部也正與口罩原料不織布廠商溝通，討論不織布出口的分配比例。（編輯：紀淑芳）1090210