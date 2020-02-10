江啟臣：不管兩岸怎談 民主優勢台灣優先要守住

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席參選人、立委江啟臣今天談到兩岸要如何建立共識時表示，不管兩岸怎麼談、共識如何建立，民主優勢與台灣優先的態度絕對要守住，不能犧牲。

國民黨在此次總統大選敗下陣後，檢討的聲浪四起，其中有關兩岸的論述上也是討論的重點，是否要放下九二共識，找出新論述，也是此次國民黨主席補選的觀察重點。

江啟臣今天下午與前國民黨立委許毓仁一同直播時談到兩岸關係相關問題，他認為，應該要回歸務實面，不需要再糾結，九二共識過去在歷史上扮演功能性、論述的角色，擱置兩岸的政治爭議，但換黨執政後，北京政府與民進黨政府都攤牌了，一個想要一國兩制，一個想要去除一中，這共識自然就走不下去。

江啟臣說，為了兩岸交流問題的解決，找尋新共識也沒什麼，目標是什麼樣的共識能夠解決交流所衍生的問題；大家都說兩岸要對話，但應該先從人民對話開始，如果與人民都沒辦法對話，也不需要期待兩岸對話是人民期待。

他表示，國民黨需要做大改變，面對兩岸問題，國民黨身為在野黨，角色就是監督，可以及提供好的建議，可是執行面還是回到執政黨；現在要看執政黨如何解決兩岸關係，國民黨提出什麼共識意義不大，因為執政的不是國民黨。

他說，對在野黨來說，該扮演的角色就是執政當局與對岸交涉、交流時，站在守護台灣利益的角色，因此，他主張，不管兩岸怎麼談、共識如何建立，民主優勢與台灣優先的態度絕對要守住，不能犧牲。

江啟臣強調，他更在乎的是台灣的民主優勢，九二共識可以調整，是一個工具性的論述，台灣的底線與堅持是民主自由。

此外，談到高雄市長韓國瑜的罷免案，江啟臣受訪時表示，黨主席上任後，有很多改革工作要進行，而確保黨公職人員做好工作，也是主席的重要工作之一，讓韓國瑜將市政工作做好，重新得到市民認同，這是黨中央應該要去協助的部分。（編輯：郭萍英）1090210