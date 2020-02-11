國民黨主席政見會明舉行 江啟臣郝龍斌積極準備

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨主席補選政見說明會明天舉行，參選人立委江啟臣將具體論訴5大改革，也聚焦人才培育與兩岸關係；前副主席郝龍斌則主打專任專職與3項主要政見。

國民黨主席補選政見說明會明天舉行，兩位參選人、前國民黨副主席郝龍斌與立委江啟臣近日緊鑼密鼓積極備戰中。

黨主席補選雙方陣營似乎都著墨在年輕人才的拔擢，江啟臣希望讓年輕人在地方紮根；郝龍斌也主張要給年輕人有適當的機會歷練，郝龍斌更認為，國民黨長期以來的問題，就是年輕人沒有舞台讓他們有機會發光發熱。

郝龍斌提出了3項政見，要給年輕人有適當的歷練機會，包括保證未來青壯世代具有民意基礎的公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額比例；一定要有年輕世代擔任黨副主席；以及黨公職從政同志聘用年輕幹部，必須培養、培訓以為參選從政準備等等。

江啟臣在決定參選黨主席後，提出了組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等5大改革訴求；在明天的政見說明會上，他將為5大訴求提出更具體的論述。以經營在地化為例，江啟臣主張落實人才蹲點，展現紮根地方的決心。

除了5大改革訴求外，據透露，江啟臣也將就人才培育與兩岸關係提出論述，他主張未來要由黨中央協調各級民意代表，給年輕人歷練的角色，讓年輕人有意願為國民黨在基層扎根、有熱情為國民黨打拚。

明天的政見說明會將安排媒體與會，雙方陣營也正積極準備，面對媒體的提問挑戰。（編輯：郭無患）1090211