菲旅遊禁令致台人滯留 外交部：非常遺憾積極交涉

（中央社記者陳韻聿台北11日電）菲律賓衛生部根據WHO的政治定義和「一個中國」政策，片面、直接通知民航委員會將台灣納入旅遊禁令，外交部發言人歐江安對此表示非常遺憾，駐菲代表處正積極交涉，並協助滯留國人。

菲律賓民航委員會昨天深夜下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲籍人士入境，造成約150名台灣旅客滯留當地。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會中答覆媒體記者提問時對此表示非常遺憾，並指出，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席暨菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）昨天已親自向亞太司長葛葆萱澄清，菲國衛生部官員的發言並非反映官方立場，而是依據世界衛生組織（WHO）的政治定義，將台灣納入臨時旅遊禁令。

駐台代表處為此已直接聯繫菲律賓總統辦公室。

歐江安強調，菲律賓民航委員會的命令源於衛生部昨天片面為因應武漢肺炎疫情，並根據WHO政治定義和「一個中國」政策，對中港澳台實施旅遊禁令，並直接通知民航委員會即刻嚴格執行；而衛生部、民航委員會和駐台代表處分屬菲國政府不同系統，此事也反映菲國政府內部協調問題。

據了解，部分台灣旅客已搭原班機回台，歐江安說，台灣駐菲代表處已會同菲國駐台代表處積極與菲國政府交涉，說明台灣並不屬於中國疫區，台灣境內武漢肺炎疫情控制良好，駐菲代表處也盡力協助滯留國人。

對於各國目前針對「中國」的旅遊/入境限制，可能被擴大適用台灣的相關情況，歐江安指出，台灣方面將持續與各國交涉並充分說明，使各國充分了解台灣不是中華人民共和國一部份、也不屬於中國疫區、台灣有效控制武漢肺炎疫情蔓延，境內至今仍無社區感染情況，並非高風險地區。

歐江安表示，對於外交部的說明和交涉，迄今已有相當數量國家釋出善意或作出相應改正措施，例如南韓、越南、模里西斯、緬甸、約旦等。

菲律賓民航委員會昨天深夜發出禁令，基於「一個中國」政策，將台灣納入菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。（編輯：郭無患）1090211