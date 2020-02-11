疫情紓困 民眾黨團：採追加預算讓國會有效監督

（中央社記者郭建伸台北11日電）因應中國武漢肺炎疫情對經濟的影響，行政院擬採特別預算紓困，台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，防疫紓困應採追加預算方式為原則，可不排擠原有預算，又能讓國會有效監督。

武漢肺炎疫情延燒，菲律賓實施「臨時旅行禁令」，將台灣納入。民眾黨立法院黨團副總召張其祿表示，台灣政府不能像小媳婦，必要時應該反制，甚至禁止菲國人民入境。

因應武漢肺炎疫情，行政院最快將於13日通過因應武漢肺炎疫情的觀光產業紓困方案，賴香伶今天偕張其祿、立委邱臣遠舉行記者會，提出民眾黨團的看法。

賴香伶指出，若有防疫紓困應採追加預算為原則，並送進國會讓立委審議監督；由於中小企業是台灣命脈，產業紓困應以中小企業優先。

她也提到，現行法律沒有防疫照顧假概念可以援引，民眾黨團將提出性別工作平等法及就業保險法修法版本，除了擴充防疫照顧假內容，也新增「家庭照顧假生活津貼」概念。

張其祿表示，現行的災害防救法跟傳染病防治法，就有生物病原災難的相關規範，若這次武漢肺炎疫情最後被認定為災害，也就可直接適用災害防救法。

張其祿指出，過去曾針對SARS、921大地震、莫拉克風災都有特別條例，且編列大量特別預算；以SARS為例，雖然編列新台幣500億元，但最後約執行280億元，有預算浮列、管考狀況不清現象，也難以讓國會有效監督。

張其祿說，如果情況緊急，不是沒有空間制定特別條例，但若有特別條例，政府一定要好好報告監控成果及評估；黨團建議防疫紓困應採追加預算，如此不僅不會排擠原有預算，又能讓立法院有效監督。

張其祿提到，政府跟民間企業的防疫照顧假概念不同，政府是「給假不給薪」，但部分民間企業則自行規定，建議未來若有暫行條例，應同時將防疫照顧假法制化。

邱臣遠則說，因應武漢肺炎疫情，經濟部中小企業處應成立單一窗口，輔導中小企業，建議政府可聯絡工商總會加強宣導。

媒體詢問，由於國民黨立院黨團有提出紓困條例並將防疫照顧假視為公假，民眾黨團是否有可能合作？

賴香伶回應表示，14日黨團協商會將和國民黨團交換意見，屆時將比較清楚彼此是否有相通的地方；居家隔離或檢疫時，勞工可以不扣薪、不記曠職、不做不利處分，這是大家一致的方向。

她補充，若公假的法理上相通，黨團並不排斥叫公假，但一般民間企業多是點召、到法院出庭才算公假，這點會再與國民黨團溝通。（編輯：楊凱翔）1090211