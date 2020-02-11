黨主席補選政見會12日登場 郝龍斌江啟臣備戰

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨明天將舉行黨主席補選政見說明會，由登記參選的立委江啟臣、前副主席郝龍斌暢談理念與願景，流程分為政見發表、媒體提問、結論三階段；政見會將全程在國民黨臉書直播。

國民黨主席補選將在3月7日進行投開票，國民黨安排在12日下午2時在中央黨部12樓舉行政見說明會，預定進行90分鐘，2位參選人江啟臣、郝龍斌近日也緊鑼密鼓積極備戰中。

國民黨指出，政見會分三階段進行，首先由2位參選人各自發表15分鐘參選政見，第二階段由四報代表提問，共提問4題，分別由2位參選人作答，每題回答3分鐘；第三階段則由參選人各以5分鐘時間做結論。

國民黨表示，政見發表階段依照日前參選人抽籤號次，依序由江啟臣、郝龍斌發言；結論則反序進行；兩位參選人都可邀請10位支持者入場聆聽。

江啟臣預計在政見說明會上重申參選時所提出的5大改革訴求，包括組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化，同時也會就相關議題作出論述；郝龍斌則將主要著重在專任專職專心成為一個24小時的黨主席，以及全力拔擢年輕世代。

國民黨臉書將全程直播政見會，聯合影音、上報等多家媒體也將進行網路直播。（編輯：楊玫寧）1090211