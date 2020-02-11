郝龍斌江啟臣齊聲炮轟菲律賓 藍委促檢討免簽

（中央社記者余祥、劉冠廷、范正祥台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，菲律賓對台灣實施「臨時旅行禁令」。國民黨主席參選人郝龍斌今天批評菲國粗暴便宜行事，國民黨主席參選人江啟臣則說，這是離譜行徑，矮化中華民國主權，政府應該提出相對應的作為。

菲律賓民航委員會10日晚間下令，基於一個中國政策，菲律賓對中國、香港、澳門、台灣實施「臨時旅行禁令」，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

郝龍斌上午在臉書發文表示，菲國政府所謂基於「一個中國」政策所提出的禁令，完全不符現況事實，事實上中國、香港、澳門與台灣之間，疫情狀況完全不同，如此粗暴地便宜行事，套用政治上的一中原則，已嚴重影響台灣權益與中華民國國格，對台灣非常不公平。

郝龍斌表示，面對這麼離譜的事情，嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，外交部責無旁貸，應立即向菲國政府提出嚴正抗議，要求菲國政府立即收回成命，並提供國人必要協助。

郝龍斌表示，從日前越南政府開始，部分國家片面宣布台灣比照中港澳列入旅遊禁令，甚至禁止台灣旅客入境，實在是極其荒謬。

江啟臣也透過臉書表示，菲律賓將台灣視為對岸特別行政區，臨時禁止台灣旅客入境的離譜行徑，無論朝野應該都要給予譴責。

他指出，現狀來說，台灣目前疫情雖然緊張，但仍平穩，尚未有社區群聚感染出現，菲律賓卻將台灣視為對岸特別行政區，同等禁止入境，否定台灣在防疫工作上的努力，並且刻意矮化中華民國主權，無視中華民國是一個主權獨立國家的事實，令人遺憾，政府應該針對菲律賓的粗暴動作，提出相對應的作為。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安上午接受中央社記者訪問時，呼籲外交部應立即向菲律賓表達嚴正抗議，必要時採取相對應措施。

蔣萬安表示，外交部也應該向菲律賓說明，台灣對於中國武漢疫情的防疫得宜；台灣長期以來對於國際防疫作出重大貢獻，醫療衛生的世界排名也是名列前茅。

國民黨立委洪孟楷在臉書發文指出，截至目前，台灣的疫情防疫、衛生、確診數都完全控制範圍內，硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，顯然是政治考量而非防疫考量。敬告菲律賓總統杜特蒂，請勿把「馮京當馬涼」，連防疫也要政治操作，只會傷害台菲雙方的關係。

他認為，外交部也該思考，即便台灣前往菲律賓還需要簽證，「但我們給予菲律賓人來台免簽，這樣便利的措施，是否也應該在今年7月底到期之後繼續。」

洪孟楷表示，如果菲律賓政府無法尊重中華民國的主體性和對於防疫疫情的努力，那麼單方面的便利是否應該收回？中華民國的尊嚴絕不能被輕視。他將透過國會辦公室正式要求外交部嚴正考慮反制措施。（編輯：謝佳珍）1090211