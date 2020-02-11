菲律賓禁台入境 鄭文燦：WHO錯誤不該被複製

武漢肺炎延燒，桃園市長鄭文燦（右）表示，目前在疫情的掌控上，台灣做得比其他國家好，這方面有必要再跟菲律賓當局交涉溝通，WHO（世界衛生組織）犯的錯誤不應被複製。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市長鄭文燦今天表示，WHO犯的錯誤不應該被複製，台灣在疫情的掌握上做得比其他國家好，WHO一個中國原則對台灣是莫大的傷害，相信外交部會提出強烈抗議並尋求解決管道。

鄭文燦上午出席AI自動駕駛電動巴士合作簽約記者會，對於記者會後聯訪提問，菲律賓以一中原則禁止台灣旅客入境。他說，WHO（世界衛生組織）犯的錯誤不應被複製，台灣過去與其他各國，包括越南也有類似情況，經過溝通後都可獲得澄清。

鄭文燦表示，目前在疫情的掌控上，台灣做得比其他國家好，這方面有必要再跟菲律賓當局交涉溝通，尤其是WHO一個中國原則，對台灣來說是莫大的傷害，相信外交部也會提出強烈抗議並尋求解決管道。

鄭文燦說，桃園市的居家檢疫數量已擴大到700多人，除要求民政及檢疫人員要做好14天的居家檢疫工作，也會配合口罩及消毒水的發放，每週3次的防疫會議也會進行完整討論，同時跟藥師公會合作，讓各藥局的口罩存量都可上網查詢，民眾不會白跑一趟。

另外在經濟層面，鄭文燦指出，除了旅遊產業，不少中小企業也受到很大的衝擊，影響層面比預估的還要大，很多內需產業也都受到影響，觀光旅遊局及經濟發展局也會受理產業需求向中央反映，並盡可能提供協助。（編輯：李錫璋）1090211