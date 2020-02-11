參與世衛 朱立倫：至少要以中華台北恢復觀察員

前新北市長朱立倫（中）投書外媒有關「台灣加入WHO」議題，11日他在台北國家大樓外接受媒體聯訪，作出相關回應。中央社記者施宗暉攝 109年2月11日

（中央社記者余祥台北11日電）WHO新型冠狀病毒專家論壇今天登場，台灣專家將以「台北」（Taipei）名義與會。前國民黨主席朱立倫今天表示，這民眾不能接受，至少要以中華台北名稱回到世衛觀察員的身分。

武漢肺炎疫情蔓延，朱立倫投書外媒「外交家（The Diplomat）」，呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世界衛生組織的參與之外，世界衛生組織應立即恢復台灣觀察員地位，並承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。

朱立倫下午接受媒體聯訪時表示，為台灣發聲是大家的責任，防疫期間每一個人都要努力。

對於台灣專家以「台北」名稱參與WHO專家會議，朱立倫說，以「台北」名稱與會，民眾是不能接受的，希望至少以中華台北的名稱回到觀察員的身分，才能夠積極參與WHO的活動。

媒體詢問，過去民進黨在野時曾不滿台灣以中華台北名稱與會，朱立倫說，遇到國際事務尤其攸關全民健康，朝野立場應該要一致，民進黨過去在野時，莫名其妙指控很多當時的作為，但他不願去批評執政黨的所作所為，希望大家能夠團結。

針對菲律賓禁止台灣旅客入境，朱立倫說，全民都非常不滿，應表達最嚴重的抗議，朝野應一致要求政府積極作為，至少外交單位、交通觀光旅遊單位應全部動起來，台灣對菲律賓還有非常多的籌碼，必須要強烈反應。

朱立倫說，在掌握資訊上有所落差，政府應該要趕快協助國人，也要為造成大家的不便向國人致歉。

國民黨將在3月7日舉行國民黨主席補選及中常委選舉，現在又傳出中央委員私下請客吃飯，朱立倫說，這次黨主席補選及中常委的選舉，絕對不能發生請客送禮的事情，國民黨現在是最需要反省及改革的時刻，如果還有這樣的作為，絕不容許，也要祭出嚴格的黨紀處分。

媒體詢問，朱立倫接下來的規劃為何，是否將下鄉或成立基金會，他說，他不拘泥任何形式，日前在高雄跟屏東跟很多年輕的朋友交換很多意見，包括台灣未來、經濟問題、社會民生問題、國民黨要怎麼改革等，他就是這樣不定時、不定期的跟很多朋友來交換意見，他現在是一個大家一起學習的平台。（編輯：林興盟）1090211