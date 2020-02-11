南韓指台灣有武漢肺炎社區傳播 疫情中心聯繫說明

（中央社台北11日電）南韓官方今天在記者會建議韓人避免前往武漢肺炎疫情波及的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣，並指世衛確認上述國家地區有社區傳播，中央流行疫情指揮中心回應指台灣未有社區感染，將聯繫韓方說明。

韓聯社報導，南韓中央應急處置本部副本部長金剛立表示，上述國家和地區9日被世界衛生組織（WHO）列為確認社區傳播的地區。鑒於病毒傳播可能性較大，在國外也出現社區傳播，政府建議公民慎赴上述地區。

對此，台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，台灣新型冠狀病毒疫情並沒有出現社區感染的狀況，國內確診的18例個案當中，有16例是境外移入、2例本土病例是個案密切接觸者引起的家戶內感染，並沒有不明感染源，會盡快和韓國聯繫了解是哪裡出了問題。

另外，南韓中央防疫對策本部也指，12日零時起將香港和澳門劃為新冠病毒肺炎疫區，對經港澳入境南韓的旅客加強檢疫。（編輯：廖漢原）1090211