民進黨勝選版飛行夾克開賣 所得捐衛福部防疫

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨中央黨部今天上午9時開始開放支持者登記預訂「2020飛行夾克紀念版」。民進黨指出，將把收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作」使用。

民進黨2020選舉大勝，競選募款小物綠色「護國保台」飛行夾克的詢問度選後依然不墜。民進黨主席卓榮泰選前曾允諾，待民進黨打贏選戰，「再來做勝利版吧！」

民進黨中央指出，中央黨部、地方黨公職選後不斷接獲支持者詢問飛行夾克訊息，原訂於年後開放登記，回應支持者殷切期盼。因為武漢肺炎防疫，計畫延後，但仍接獲支持者再三詢問。

民進黨指出，考量製作時程以及兌現承諾，並同時為第一線防疫盡心力，民進黨中央將把這次的政治獻金收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛生福利部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作」使用。

民進黨中央從今天上午9時到2月17日中午12時在臉書上開放登記預訂「2020飛行夾克紀念版」。民進黨指出，這項活動不是防疫勸募，民眾如果要捐款做防疫之用，可洽詢相關單位。

此外，民進黨也說，感謝所有不眠不休投入防疫工作的醫療人員及相關團隊，「謝謝您們守護我們的家，守護所有台灣人。」

根據官網，這款2020飛行夾克紀念版含紀念版臂章組售價新台幣2020元，另有單賣紀念版臂章組定價520元。（編輯：楊玫寧）1090212