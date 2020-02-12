2022新竹市長選舉 邱顯智：時力有自己節奏

（中央社記者王揚宇台北12日電）針對2022年新竹市長選舉，時代力量是否自推人選，或者會跟台灣民眾黨合作，時代力量立委邱顯智今天受訪表示，這件事情還有2、3年，時力會有自己的節奏。

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，接受主持人周玉蔻訪問，做出上述表示。

此外，這次立委選舉，時代力量拿下3席不分區立委，但排名第4的前立委黃國昌無緣進入國會；周玉蔻提問，外界關注邱顯智是否會跟黃國昌交換，讓黃國昌進入國會，或者是讓邱顯智先做2年再換黃國昌做。

邱顯智說，每一天都要非常努力，自己也才剛上任，現在卻說2、3年後的事，沒有這件事情（他做2年，黃國昌做2年）。

周玉蔻也問邱顯智，民進黨立法院黨團總召柯建銘是不是他的天敵，以及與民進黨的關係，未來是否會跟柯建銘坐下來協商；邱顯智說，「我不會有什麼私怨，也沒有私仇」，只要是有利人民或者是對國家社會有利的法案，協商都沒問題，而且自己還「很菜」，會認真跟大家學習。

針對武漢肺炎，國內產業受到衝擊，國民黨立法院黨團提出紓困條例草案，而世界衛生組織（WHO）11日也將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。邱顯智說，現在討論紓困，他較不支持國民黨的作法，而是主張先讓行政院精算需要多少錢，大家再一起討論。

周玉蔻也談到，陸委會主委陳明通昨晚宣布，陸配子女如果尚未成年，而且在中國無親人照顧，才可專案申請來台，但絕非開放陸配大陸親人探親等內容，但她認為這當中有很多問題，恐成防疫破口，外界更是罵聲一片。

邱顯智表示，陳明通應該要講得再清楚一點，包括有多少人要回來等等，不要引起民眾的恐慌，讓大家擔心會成為防疫的破口，也不該草率決定，時力會強力監督。（編輯：紀淑芳）1090212