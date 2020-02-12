總統：台灣善用科技防疫 做好準備因應多變時局

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天說，台灣善用科技因應武漢肺炎疫情，像是疾管署Line官方帳號的「疾管家」最近很熱門，此外，上週政府特別用細胞簡訊提醒北北基民眾需要注意的防疫資訊；台灣時時刻刻做好準備，因應多變時局。

蔡總統今天在總統府接見108年資訊月傑出資訊人才得獎者暨活動主辦單位。

蔡總統致詞提到，得獎者來自各大領域，都是產業研發跟服務創新的先驅，壯大台灣的軟實力，例如，做到亞洲最具規模的共享機車、開發出受到國際肯定的手機APP以及促進台灣智慧教育多元發展等等，她感謝大家的貢獻，這些苦心研發的成果，讓台灣在國際上有更強競爭力。

蔡總統提到，去年的未來科技展上，她提到台灣的高科技產業會在AI、5G、物聯網、精準健康等領域，為世界帶來重要貢獻。

她說，這次台灣也善用科技，因應武漢肺炎的疫情，像是疾管署的Line官方帳號「疾管家」最近就很熱門，民眾可透過線上互動與諮詢功能，獲得最新防疫訊息，另外，因為傳出疫情的鑽石公主號船上遊客到過北北基遊玩，上週政府特別用細胞簡訊提醒北北基民眾需要注意的防疫資訊。

蔡總統表示，台灣對科技的運用，不論是在防疫、交通、教育各領域，這些經驗都會不斷提升產業實力，促進台灣與國際的交流，未來全民資通訊的普及運用、學術與產業之間的持續合作，以及用科技提升下一代的教育素養，都需要特別耕耘，時時刻刻做好準備，因應多變的時局。

她再次感謝得獎者辛苦付出，並期待透過政府民間持續合作，一起為台灣資通訊累積豐碩的能量。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：紀淑芳）1090212