洪秀柱籲暫緩黨主席補選 國民黨：如期進行

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨今天下午將舉行黨主席補選政見會，但前國民黨主席洪秀柱今天呼籲，武漢肺炎疫情持續擴大，全民拚防疫，國民黨卻在拚補選，她建議黨中央可考慮暫緩黨主席和中常委選舉，直到疫情獲得控制。

對此，國民黨副發言人洪于茜表示，黨主席補選與防疫工作不相衝突，對於防疫工作，國民黨同樣關注，選舉程序仍會按照時程如期進行。

國民黨3月7日將舉行黨主席和中常委選舉，黨主席將由立委江啟臣對戰前副主席郝龍斌，下午將舉行政見發表會，闡述兩人理念。

針對洪秀柱呼籲暫緩選舉，郝龍斌陣營代表、前立委吳育昇說，今天下午將舉行政見發表會，候選人將依中央黨部規劃去努力。

洪秀柱昨天晚上在臉書發文表示，近來新型冠狀病毒疫情持續擴大，讓國人憂心忡忡，有專家學者指出3月初到4月左右疫情將會達到高峰，令她不免擔憂黨主席補選暨中常委選舉，是否會讓黨員同志們陷入險境，她呼籲可以考慮暫緩黨主席補選及中常委選舉，直到疫情獲得控制。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

洪秀柱上午接受媒體聯訪時說，這一次因應特殊情況暫緩黨主席補選，一路到下一次黨主席選舉，重新再來，這一年就好好做好改革的工作，不過她也坦言，這可能是理想，但至少要暫緩補選。

她說，無論是考量外界觀感、或者避免疫情延燒的必要性，她都希望黨中央可以慎重考慮，先暫緩黨主席選舉，免得給外界有「全民拚防疫，國民黨卻在拚補選的感覺」，如果再出現一些負面消息，對國民黨形象更為不堪，已經到這個地步還要永不能翻身嗎。

她認為，國民黨上月經歷了一場重大挫敗，該虛心檢討、傾聽民意，國民黨身為立院最大在野黨，仍該肩負起責任，監督政府落實防疫工作。（編輯：紀淑芳）1090212