崇聖大樓等3案 黨產會擬向國民黨追徵20億元

（中央社記者游凱翔台北12日電）不當黨產處理委員會今天表示，2月18日將針對已被國民黨移轉他人的「崇聖、厚生、原國民黨文工會」等3案召開追徵案聽證會，釐清是否為不當取得財產，及是否應向國民黨追徵共約新台幣20億元。

黨產會公布調查報告指出，位在台北市忠孝西路一段的崇聖大樓，最早的所有權人為台北市政府，而國民黨在西元1961年時借用土地及建物，隔年卻在沒有告知北市府情況下，將地上物拆除改建大樓，成為國民黨的台北市黨部。

黨產會指出，原國民黨文工會的土地，也同樣曾是北市府財產，最後同樣被國民黨先佔用、後拆除；至於屬於台電財產的厚生大樓，依法不能逕自出售給國民黨，但國民黨卻以執政之便購得土地。

黨產會質疑，國民黨台北市黨部並非公務機關，為何能夠借用公有土地，而台北市政府也未曾追究「先佔再借」的行為。

黨產會強調，2月18日將針對「崇聖、厚生、原國民黨文工會」這3案召開追徵案聽證會，爭點為土地是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式所取得的「不當取得財產」。以及，若土地是不當取得的財產，因已移轉他人所有，是否向國民黨追徵價額，以及價額應如何計算。

根據黨產會公布資料，崇聖大樓土地價額約新台幣15億4864萬元、厚生大樓土地價額約1億1119萬元、原國民黨文工會的土地價額約3億4682萬元，共約20億元。（編輯：謝佳珍）1090212