主席政見會 江啟臣：當選後要對黨重設計

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天舉辦黨主席補選政見說明會，主席參選人江啟臣表示，他若當選，要發動對黨的重設計，促成黨的現代化，包括黨務改革、核心價值的論述更新、人才培育與政策研發的機制。

國民黨主席補選將於3月7日舉行，由前國民黨副主席郝龍斌與立委江啟臣角逐主席。國民黨今天在中央黨部舉辦政見說明會，首先發言的江啟臣表示，他若當選主席，要重設計國民黨，促成黨的現代化，包括黨務改革、核心價值的論述更新、人才培育與政策研發的機制，國民黨要跟上時代，貼近民意。

江啟臣也在說明會中，重申他在宣布參選時，所提出對黨務改革的5大訴求，包括組織扁平化、溝通網路化、服務數位化，經營在地化、視野國際化。同時也對這5大改革訴求，提出更具體的論述，他強調，這是在黨的現代化工作上，非常重要的5項工程。

至於在核心價值與論述更新上，江啟臣說，面對眼前的危局，針對黨的核心價值、兩岸論述、政策論述，他主張透過一系列的工作坊、論壇、諮詢會議，乃至於辯論甚至黨是會議，來凝聚因應時代變局的看法，不再是由黨主席說了算。

最後在人才培育與政策研發的機制上，江啟臣表示，國民黨也該學習企業界的Head-hunter的精神，建立開放積極的覓才機制；他也將會在黨主席辦公室下設立一個「青年諮詢會」，邀請社會上各個層面的青年朋友代表一起來改變國民黨。（編輯：紀淑芳）1090212