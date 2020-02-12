國民黨主席政見會 郝龍斌江啟臣盼終結買辦文化

（中央社記者劉冠廷、余祥台北12日電）國民黨主席政見說明會今天登場，針對國民黨在兩岸被貼上買辦的印象，參選人郝龍斌說，他若當選主席，不容許政治買辦的出現；江啟臣也說，將建立黨公職與對岸交流的行為準則。

國民黨主席補選將在3月7日進行投開票，國民黨今天下午2時在中央黨部12樓舉行政見說明會，預定進行90分鐘，由2位參選人江啟臣、郝龍斌論述政見。

在兩岸的部分，兩人都對九二共識有所著墨，並強調要撕去外界對於國民黨是兩岸買辦的標籤，郝龍斌表示，如果當選國民黨主席，在兩岸政策上，絕不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現，國民黨要徹底改變親中、買辦文化，一定要要求國民黨的從政同志或具有核心領導身分的黨員，不應以個人的私利影響到台灣與國民黨。

江啟臣指出，國民黨過去有許多陋習，包括親中跟買辦文化等，這些必須改革，要有態度與方法，國民黨必須做利益的絕緣體，也就是「想做生意的就去市場機制」，不要混到政黨裡，想從事政治工作就別去做生意；在未來的改革中，也該思考建立黨公職與對岸交流的行為準則，以避免親中的負面觀感。

針對九二共識是否需要調整，郝龍斌則表示，所謂共識要雙方都同意，但九二共識現在國民黨跟共產黨間沒有共識，因為共產黨不接受中華民國存在的事實；九二共識跟民進黨也沒有共識，因為民進黨把九二共識解釋為一國兩制。

郝龍斌主張，兩岸之間的交流要有善意，過去的善意就是互不否認，中華民國應是兩岸之間最好的連結。最近發生武漢肺炎疫情，若大陸能積極配合台灣民眾包機回台，那就是一種善意。

不過，郝龍斌認為，國民黨是在野黨，兩岸論述不必急，在捍衛中華民國、反對台獨核心理念不變的前提下，透過黨內辯論對話重新凝聚新共識。現在兩岸的執政黨，應該盡快尋找一個共識，發展兩岸關係。

江啟臣說，九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任。中美地緣對峙的升高，也迫使台灣需要重新平衡兩岸定位；展望未來，應如何延續九二共識「擱置主權爭議、求同存異、務實交流」的智慧，重新思考國民黨的兩岸論述締造新的兩岸信任基礎，他主張開放討論、展開辯論，最後凝聚黨內共識。

江啟臣也表示，他主張應尊重台灣民主，所以未來兩岸關係的任何調整，須先爭取台灣民意的授權，不是任何人能片面決定；也應該以解決人民的交流問題為出發點，來檢討兩岸路線，因為沒有辦法解決人民問題的論述與共識是沒有意義的。他強調，對於兩岸關係，會秉持「台灣優先」的態度，同時堅守民主自由是不能退縮的底線，這堅持是為了要讓下一代有選擇的權利。（編輯：蘇龍麒）1090212