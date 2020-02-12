游錫堃：各黨團關心防疫 14日協商時整合意見

（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長游錫堃將於14日主持黨團協商研商第10屆第1會期開議日相關事宜。他今天說，各黨團非常關心防疫，會在朝野協商時就防疫方面的要求，或提出特別預算或條例，朝野協商時盡量整合意見。

日本台灣商會聯合總會返國致敬團今天下午拜會游錫堃，游錫堃會前接受媒體聯訪時做以上表示。

游錫堃指出，立法院14日就會針對開議進行朝野協商，各黨團也非常關心防疫，會在朝野協商時就防疫方面的要求，或提出特別預算或條例，透露一些意見。

游錫堃說，「立法院就是照著這樣走」，他主持朝野協商時盡量整合大家的意見。

另外，媒體也詢問游錫堃，總統蔡英文今天中午是否與包括行政院長蘇貞昌、防疫中心的相關部會人員，在例行性高層會議上就武漢肺炎防疫進行討論。

出席會議游錫堃表示，防疫相關問題由防疫指揮官、總統府發言人、行政院發言人等說明，「我不適合為他們發言」。不過，包括總統和行政院都非常重視防疫。

游錫堃今天接見日本台灣商會聯合總會返國致敬團時說，台灣抗疫，行政院團隊值得喝采。不過，未來可能還有很多挑戰，還是要步步為營，不能輕忽。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：蘇龍麒）1090212