台灣選舉開票 美學者熱淚盈眶：體現民主意義

（中央社台北12日電）2020年1月台灣大選引起國際社會關注。美國學者任雪麗今天發文談論觀選感想，她坦言自己在觀看開票過程時熱淚盈眶，還稱「台灣選舉計票作業是一場美麗的儀式，正好體現了民主的意義」。

任雪麗（Shelley Rigger）是傅爾布萊特計畫（The Fulbright Program）學者，也是北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）教授，長期研究美中台關係。她今天在部落格發表文章，談論觀察2020台灣總統與立委選舉開票過程的感想。

文中詳述台灣人投票與開票過程，包含學生與異地工作者返鄉投票、選民進投票所圈票，以及選務人員封箱、唱票與計票等程序。

選舉過程中，開票作業讓任雪麗印象深刻。部落格文章指出，台灣大選以人工方式計票，「這似乎不像是一件能讓成年男子流淚的事」，但任雪麗表示，她的一名男同事在當晚觀看計票過程時流下了眼淚，她自己也難掩激動情緒。

任雪麗指出，開票過程之所以感動人心，是因為「台灣選舉計票作業是一場美麗的儀式，正好體現了民主的意義」。

文章還寫道，台灣政府給人民選票去圈選，選票不能被更改、被篡改或被忽略，選務人員也邀請民眾監督計票過程，並確認開票結果無誤。光是想著以上這些事情所代表的意義，就能讓一名冷淡的社會科學家熱淚盈眶。

任雪麗曾出版「台灣為什麼重要？美國兩岸研究權威寫給全美國人的台灣觀察報告」（Why Taiwan Matters: Small Island, Global Powerhouse）等3本書籍。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090212