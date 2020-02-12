黨主席專任或兼任 郝龍斌江啟臣交鋒

（中央社記者余祥、劉冠廷台北12日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天強調，若當選將專職擔任黨主席，更批世代交替是假議題；候選人江啟臣則說，黨主席兼具立委身分更能掌握民意脈動，世代交替是表面，真正要解決的是人才斷層問題。

國民黨3月7日將舉行黨主席選舉，將由立委江啟臣對戰前副主席郝龍斌，國民黨今天下午將舉行政見發表會，青年議題成為焦點。

郝龍斌強調，若他當選黨主席，一定無私無我、專心專職，培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，在國民黨黨主席的腦袋裡，只有一個字「贏」，未來就是要爭取勝選。

江啟臣則表示，黨主席兼具立委身分，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動。如此在扁平化之外，也達到政黨造化的效益。

郝龍斌被媒體質疑，曾任多屆黨副主席，國民黨至今卻仍面臨一樣的改革問題，如何說服黨員相信當選黨主席真的能改革國民黨。

郝龍斌說，他不求其他位子，可獲得所有人的信任與支持，他不會接受其他的職務，全心全意幫助國民黨度過危急存亡之秋；他也會用過去對國民黨的認知和了解，以及他曾經做過環保署長與台北市長的執行力，讓國民黨所有問題確實改善。

江啟臣則被質疑黨主席多為其他政治職務的跳板，2022年是否有參選縣市長等其他佈局。江啟臣說，他目前最重的工作就是為民服務的工作，若有機會當選黨主席，任期到2021年5月，主要就是把改革工作做好，至於2021年以後，他也不曉得有無機會擔任其他工作，「戰士沒有選擇戰場的權力」。

針對黨內開始有世代交替的呼聲，郝龍斌砲轟，「不考慮人才培養與經驗融合的世代交替，根本是假議題，也是政治鬥爭的工具。」能否勝任黨務與政務，重點是能力、態度與經驗。

郝龍斌認為，國民黨要用人唯才，培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉，更重要的是，對於年輕選民及中間選民所重視的議題，國民黨要用多元開放的態度，強化跟社會各界的對話與交流，隨時回應並結合最新民意。

江啟臣就說，國民黨的世代交替是表面，面臨的是人才斷層的問題；國民黨除了要強化與青年世代的溝通交流，要重視人才培養，更要推動黨的決策機制、提名機制的年輕化，應給予青年政治參與機會，年輕人不是花瓶、樣板，必須給青年更多授權與信任。

江啟臣表示，國民黨也該學習企業界的Head-hunter的精神，建立開放積極的覓才機制，持續關注、接觸、爭取社會各界有相容理念的優秀人才，替黨注入新的專業見解與創意。

他將會在黨主席辦公室下設立一個「青年諮詢會」，邀請社會上各個層面的青年朋友代表一起改變國民黨，定期與青年朋友面對面的接觸，建立青年溝通平台，強化青年人才培力，落實國民黨對年輕人意見的重視。

針對前國民黨主席洪秀柱建議，因應2019年冠狀病毒疾病，暫緩黨主席選舉，江啟臣表示，防疫絕對是優先，這次選舉是否會因防疫受到影響，請黨中央務必隨時了解疫情的狀況，照政府相關的規範配合辦理。若不受影響繼續辦理選舉，他建議選舉要結合防疫，將防疫規格做到最好。

郝龍斌則說，他也希望黨主席、中常委選舉不要影響疫情，真的要選就用簡單的方式進行，由黨中央設計與規劃，不希望造成社會觀感不好。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：蘇龍麒）1090212