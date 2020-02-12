菲律賓禁台旅客 資政建議政府說明台灣中國不同

（中央社記者葉素萍台北12日電）菲律賓因應武漢肺炎疫情對中國、香港、澳門及台灣實施「臨時旅行禁令」。總統蔡英文今晚與總統府資政餐敘，有資政建議政府應該更明確向在地國說明「台灣是台灣、中國是中國」，蔡總統回應，已經請外交部處理。

蔡總統晚間與總統府資政餐敘，據與會資政透露，這是選後蔡總統第一次與資政見面，蔡總統心情很好，與會氣氛愉快。

與會資政轉述，蔡總統提到她對現在的內閣非常有信心，也對行政院長蘇貞昌做事很放心，此外，蔡總統特別提到，現在內閣裡面有一批中生代、新生代，每天集思廣益提出好的政策，告訴蘇貞昌，再由蘇貞昌呈報給她。

另外，對於菲律賓因應武漢肺炎疫情對中國、香港、澳門及台灣實施「臨時旅行禁令」，有資政建議，利用這個機會，外館應該更明確跟在地國講，台灣與中國，兩者的疫情是天堂與地獄的分別，不必用政治語言，從防疫觀點就可以知道「台灣是台灣、中國是中國」。

與會資政轉述，蔡總統向資政們說，政府已經在處理，已請外交部處理，而且立場要硬一點，也要反制。

總統府方面說，蔡總統今晚是前往資政的定期性餐敘致意，向資政說明政府投入防疫工作的努力，也希望資政能夠持續就國政各個面向提供建議，共同為台灣一起打拚。（編輯：郭萍英）1090212