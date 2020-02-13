黨魁選舉是否暫緩 國民黨：視疫情再作適度考量

（中央社記者余祥台北13日電）針對國民黨前主席洪秀柱要求防疫優先、暫停黨主席補選，文傳會代理主委王育敏今天表示，以目前武漢肺炎疫情評估，黨主席選舉會如期舉行，除非台灣爆發社區感染等重大狀況，會再視疫情發展作適度考量。

王育敏今天上午接受廣播專訪，她認為洪秀柱的出發點很善意；不過，國民黨昨天已經如期舉辦政見說明會，以目前疫情評估，按照時程，3月7日的黨主席補選、中常委選舉並沒有延期打算，會如期舉行。

不過，王育敏說，若疫情變為嚴峻，台灣爆發社區感染、政府也規定暫停集會等，國民黨會持續關注疫情發展，做適度的考量。

王育敏表示，每個投開票所的防疫作業都會到位，目前具有投票權的黨員人數大約20萬人，以過去的經驗來看，很少發生大排長龍的情況。

針對陸委會日前宣布有條件開放陸配子女來台，引發爭議，隔天又撤回。王育敏說，這個政策一日數變，顯示民進黨政府事前開會討論不夠周延，更嚴重的是，可以看民意風向隨時調整政策。

王育敏表示，陸委會有條件開放陸配子女來台的標準很嚴格，除要是未成年子女，還要有在台居住事實、父母要有台灣籍等，已經把範圍縮到很小，但現在反中氛圍濃厚，蔡政府的施政以綠營主流民意為民意。

但她說，孩子沒辦法選擇國籍，政府應依照國際人權公約，給予更多人道、人權的考量。

至於首架台商包機回台引發許多爭議，王育敏表示，國民黨在此事上的角色，主要讓雙方放下政治歧見、讓包機成行，並沒有介入包機的細節。

王育敏表示，未來在第二架或以後包機就應由政府扛起完全的責任，「國民黨不會主動涉入」。（編輯：蘇志宗）1090213