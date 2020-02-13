高嘉瑜指是小明故事源頭 林奕華：與事實不符

（中央社記者劉冠廷台北13日電）民進黨立委高嘉瑜昨天稱「小明的故事」的源頭，是從國民黨立委林奕華開了一場記者會開始；對此，林奕華今天表示，完全與事實不符，請高嘉瑜應立刻公開澄清，以正視聽。

陸委會日前針對開放取得居留權的陸配子女來台政策調整後，主委陳明通還以「小明的故事」說明這個政策。媒體報導，高嘉瑜昨天在政論節目上稱，故事的源頭就是從林奕華年後開了一場記者會。這場記者會故事的主角就跟陳明通所描述的一樣，當時林奕華就要求政府必須針對這類事件做處理。

林奕華今天上午發布新聞稿予以駁斥，林奕華表示，她年後「從未」召開記者會，高嘉瑜的記者會說從何而來，另外她與國會辦公室同仁因應疫情，替民眾解決問題，期間與衛生福利部、移民署多次溝通聯繫，從未與「陸委會」聯繫，從未發文陸委會，高嘉瑜與民進黨指她是「小明的故事」源頭之說法從來而來。

林奕華指出，難道要把陸委會決策反覆的錯誤推給藍營，陸委會決策與中央流行疫情指揮中心不同調乃中央應負的檢討責任，怎任由民進黨立委在談話節目轉移焦點，無的放矢。

林奕華說，替台灣民眾協調服務是立委職責，許多立委也都有接到類似陳情案件，更何況是母親面臨與孩子骨肉分離的情況，身為民意代表為所當為，她盡心盡力傳達民眾陳情，為台灣民眾解決問題，籲請民進黨勿再轉移焦點，模糊視聽，尤其不應在此全民防疫時刻，還利用談話節目製造不實消息，以訛傳訛，成為社會亂源。（編輯：蘇志宗）1090213