政府撤陸配子女入境 馬英九：勿讓民粹碾壓人權

中央流行疫情指揮中心撤回陸委會有條件開放陸配子女入境規定，前總統馬英九（前）表示，這與「兒童權利公約施行法」的精神背道而馳；「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）中央流行疫情指揮中心撤回陸委會有條件開放陸配子女入境規定，前總統馬英九表示，這與「兒童權利公約施行法」的精神背道而馳；「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」

馬英九在臉書表示，2014年11月20日「國際兒童人權日」，他以總統身分宣布「兒童權利公約施行法」正式施行，台灣雖不是1990年生效的「聯合國兒童權利公約」的締約國，但自此該公約在台灣被「國內法化」後，即具有法律效力。

他表示，2017年11月20日，總統蔡英文出席「兒童權利公約」首次國家報告國際審查會議時，特別強調政府會持續落實公約，保障孩子的尊嚴和權利。但在新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，蔡政府所採取的部分作為，明顯與「兒童權利公約施行法」的精神背道而馳。

他指出，陸委會原本允許「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在臺灣者」的陸配子女，可專案申請來台，不過在蔡總統指示檢討後，隨即撤回這項方案。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中還特別強調，當初陸配替子女選擇國籍時，「沒有選擇台灣，就要自己承擔」。

他說，事實上，依現行規定，國人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得中華民國國籍，遠比與其他外國籍人士所生的子女更困難，並非他們不選擇台灣，而是即便已經選擇入籍中華民國，還必須經過漫長的等待，當過陸委會主委的蔡總統必然清楚這一點。

他表示，就如同陸委會一開始所說的，是基於家庭團聚及人道考量，准予他們入境，「總不能讓這些在台生活多年的小孩流浪街頭」。但蔡總統一聲令下，就讓這些已選擇台灣、已生活在台灣，卻還沒等到國籍者，無法回台與家人團聚。

他說，這些孩子，是「兒童權利公約施行法」所保障的對象，「兒童權利公約施行法」的主管機關，就是喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」的衛福部。

馬英九表示，面對疾病的威脅，全民都全力支持政府防疫，相信在周全的檢疫配套措施下，對於入境人員的管制，能採行更符合人權及人道的作法。

他質疑，蔡總統曾說，「移民和移工，都是我們台灣的一分子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一分子嗎；台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎；「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」（編輯：楊凱翔）1090214