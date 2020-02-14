菲國拒解對台禁令 國民黨團籲政府採強硬態度

（中央社記者王揚宇台北14日電）針對菲律賓政府拒絕解除對台旅行禁令，國民黨立法院黨團今天召開記者會，表達嚴正抗議，也呼籲政府對菲律賓採取更強硬的態度，捍衛中華民國國格與台灣人民的尊嚴。

菲律賓本週以抑制俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，對台實施旅行禁令，而菲律賓總統杜特蒂13日拒絕台灣方面的呼籲，不解除對台灣人實施的旅行禁令，杜特蒂也稱自己首要關切的是菲律賓人的安全，這項決定跟一中政策「無關」。

對此，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華、立委洪孟楷今天召開記者會，表達嚴正抗議。

蔣萬安說，菲律賓政府不尊重中華民國主權獨立事實，而且菲律賓政府應該要向當時滯留在菲律賓機場的數百名台灣旅客道歉，要求外交部對於菲律賓政府表達嚴正抗議，並且盡速解除台灣旅行禁令。

蔣萬安也表示，台灣到今天為止疫情防治得宜，狀況也優於菲律賓，怎麼會倒過來說要避免台灣人入境。

蔣萬安呼籲，若菲律賓繼續無視台灣的抗議，他強烈主張應該要採取必要的制裁手段，相關部會也要開始盤點有哪些可用的措施，捍衛中華民國國格與台灣人民的尊嚴。

洪孟楷則表示，菲律賓政府非常無理、可惡，竟然把台灣劃為疫情嚴重區域，這不是事實，因此他絕對力挺中華民國外交部採取嚴厲措施，向菲律賓政府抗議，包括台灣應向菲律賓取消來台免簽措施、召回駐菲代表、請回菲律賓駐台代表等。

林奕華則舉2013年國民黨執政時期，針對廣大興案，對菲律賓祭出2波的11種制裁手段，供政府做參考，包括召回駐菲代表、發布赴菲旅遊紅色警戒、停止高層交流與互動、停止農漁業合作事項、停止航權談判等，也有學者提出其他制裁方式，包括減少菲律賓移工配額、台灣也用航權反制等。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬對於菲律賓政府拒絕解除對台旅行禁令一事，在臉書分享看法指出，支持外交部保持彈性溝通，並且把時間底線設定在今天菲律賓的內閣會議結論。

鄭運鵬表示，會請外交部轉達菲律賓政府，菲律賓是杜特蒂一人強硬，台灣是國人和國會全體支持政府可以採取強硬立場，請菲方不要誤判。

他也呼籲國人，這是兩國之間的問題，讓政府解決就好，請大家不要把情緒轉移到在台的菲籍移工、新住民及子女，他們都是幫助台灣發展的好夥伴。（編輯：紀淑芳）1090214