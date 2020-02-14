批陳時中發言失格 朱立倫：讓陸配子女家庭團圓

（中央社記者余祥台北14日電）前國民黨主席朱立倫今天表示，衛福部長陳時中拒絕無中華民國國籍陸配子女入境，還稱「選了國籍自己承擔」相當失格。陸配子女也是台灣人的孩子；希望政府重新考量，讓家庭團圓，讓他們回歸在台灣的正常生活。

朱立倫在臉書表示，防疫當然「國人優先」，但不該拆散家庭。境管政策的溝通，更不該迎合民粹情緒，造成歧視性的身分污名。

朱立倫說，武漢肺炎疫情爆發以來，中央政府在防疫作戰調度有節，指揮官陳時中戮力為公，他也多次公開稱許「防疫做得很好」。但日前陳時中駁回陸委會政策，拒絕無中華民國國籍陸配子女入境，斷然稱「選了國籍自己承擔」，還稱「沒道理父母丟包，國家收」，卻讓人蹙眉。

他說，陳時中有讓人敬佩的公衛的專業，但從社會人權角度，這次發言相當失格。

他指出，家庭是社會基本單元，任何政策不應拆散家庭。日本派包機撤回僑民及其配偶子女，稱「不能讓國民的家族離散」，機上甚至有兩名台灣人；韓國包機也撤離僑民的配偶與直系血親。美國因應武漢肺炎搬出的入境禁令，也將「美國永久居民及其直系親屬」除外，都是基於相同原則。

他認為，陸配子女未取得中華民國國籍的狀況很多，不必然是出於在兩岸國籍間有意識的「選擇」，特別是這次希望返台的，多數是長年在台居住求學者，只是過年期間回去媽媽老家探親；誰能想到這一去，台灣就無視他們的居留權，對他們關上大門。

他說，更讓人憂心的，是「選國籍」與「父母丟包」這類譴責說詞，雖然能迎合在危難當前恐懼排外的人性，有不少人甚至主張連台商都不要回來，換來立即的喧囂掌聲，卻是赤裸裸的歧視污名，扣在所有被拒於門外的台灣人的孩子身上。（編輯：蘇志宗）1090214