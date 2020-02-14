馬批歧視 蔡總統：當過總統應知決策以防疫優先

（中央社記者溫貴香台南14日電）前總統馬英九批評政府處理陸配子女來台涉嫌歧視，總統蔡英文今天表示，沒有歧視，只有疫情處理、掌控與保護國人健康是最重要的原則，既然做過總統，應該知道做相關決策，最重要是以疫情的掌控最優先。

武漢肺炎疫情造成醫療用口罩、酒精等醫療用品需求大增，繼5日至口罩工廠視察後，總統蔡英文下午南下台灣菸酒公司隆田酒廠視察「臺灣菸酒公司隆田酒廠」防疫用酒精生產情形，確保防疫物資產製順利。

針對是否開放取得居留權的陸配子女來台引發「小明的故事」爭議，前總統馬英九今天在臉書貼文引用「兒童權利公約」第二條規定，不可因為兒童或父母的國籍、族裔、社會背景不同，使其權利受到歧視，質疑蔡政府在本次疫情所採取的部分作為，讓人憂心人道精神不彰，人權保障倒退。

總統下午視察隆田酒廠後回答記者提問表示，相關決策由權責單位本於部會職掌所做的決定，但後來覺得對於是否充分考量疫情值得再一次檢查，因此，請指揮中心從疫病與疫情掌控的角度來看決策。

總統說，決策都是以疫情掌控為最優先的考量，整個決策的核心也是在指揮中心。

至於馬英九的評論，總統表示，沒有歧視的問題只有疫情處理、疫情掌控與保護國人健康是最重要的原則。

蔡總統強調，這無關歧視，是一個暫時性措施，關係到整體疫情的處理，「既然已經做過總統，也應該知道做一個相關決策，現在最重要是以疫情的掌控為最優先」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林興盟）1090214